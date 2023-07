Calciomercato Cagliari: due attaccanti diversi per Ranieri, ecco i nomi

Il Cagliari continua la sua corsa sul mercato per cercare di portare un attaccante in Sardegna. Nel mirino, tra gli altri, Okereke e Gabbiadini. I due hanno caratteristiche diverse. Il primo è veloce e può giocare al centro dell’attacco, ma anche da esterno. Il secondo, invece, ricorda più Leonardo Pavoletti.

L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha avuto modo di apprezzare alcuni giocatori della Sampdoria durante la sua esperienza in blucerchiato. Per questo motivo, pare che il tecnico rossoblù abbia inoltrato alla sua proprietà una lista della spesa che comprende parecchi giocatori del club genovese. Ranieri avrebbe chiesto nei giorni scorsi al Cagliari di muoversi per il terzino sinistro Tommaso Augello e per l'attaccante Manolo Gabbiadini. Non solo quest’ultimo il nome per la zona offensiva però.

Il nome della seconda punta seguita

