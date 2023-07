Calciomercato Cagliari, filo diretto con la Samp. In arrivo tre colpi?

La retrocessione della Sampdoria in Serie B potrebbe dare una mano al calciomercato del Cagliari. La Sampdoria è stata infatti l'ultima squadra italiana allenata da Ranieri prima del suo ritorno in Sardegna. Molti calciatori doriani hanno mantenuto un ottimo rapporto col tecnico romano e tornerebbero volentieri sotto la sua guida. Il Cagliari sta cercando alcune figure per completare la squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie A con l'obiettivo della salvezza.

Claudio Ranieri ai tempi della Sampdoria

Il Calciomercato del Cagliari è definitivamente sbocciato e il canale preferenziale di queste ultime ore sembra essere quello con la Sampdoria. I doriani retrocessi in Serie B hanno bisogno di assestare delle operazioni in uscita per poi dedicarsi alle entrate, come quella che porterà Borini in blucerchiato.

Claudio Ranieri ha fatto alcuni nomi di calciatori della Samp che potrebbero fare al caso del suo Cagliari. Per la fascia destra piace Bartosz Bereszynski, polacco trentenne appena tornato a Genova dopo l'esperienza al Napoli con cui ha conquistato lo scudetto. In quella posizione il Cagliari ha Zappa e il fresco acquisto dalla Juventus Di Pardo e mister Ranieri vorrebbe aggiungere un pò d'esperienza. A sinistra invece è salito notevolmente il nome di Tommaso Augello che rappresenterebbe un importante innesto nella corsia mancina sarda.

Calciomercato Cagliari: è Gabbiadini il nuovo bomber?

Ma il nome caldo di questi giorni è quello di Manolo Gabbiadini. L'attaccante doriano autore di una stagione personale ottima all'interno di un complesso di squadra disastroso. Potrebbe essere la punta che Ranieri cerca per aumentare peso realizzativo, tecnica e dinamicità all'attacco cagliaritano.

Con circa 6 milioni potrebbero arrivare tutti e tre, ma resta da capire se qualcuno dell'attuale rosa saluterà la Sardegna.