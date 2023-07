Calciomercato Cagliari: ecco i nomi dei quattro giocatori in partenza

Il Cagliari guarda anche al proprio calciomercato in uscita che dovrà necessariamente sfoltire una rosa molto ampia e far quadrare un pò i conti dopo gli acquisti effettuati. Si attendono offerte dal campionato cadetto per questi giocatori in partenza.

Il Cagliari è vicino ad abbracciare il suo nuovo attaccante. Eldor Shomurodov è pronto a vestire i colori rossoblù e a giocare in Serie A con la squadra di Claudio Ranieri. Accordo praticamente chiuso con la Roma: Shomurodov arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. La Roma contribuirà al pagamento dell’ingaggio. Come riportato da tuttomercatoweb, Shomurodov sta svolgendo le visite mediche di rito. Dopodiché, l’attaccante uzbeko metterà la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari. La nuova avventura di Shomurodov al Cagliari sta per iniziare ufficialmente.

I nomi dei giocatori in uscita del Cagliari

Il Cagliari guarda anche al proprio calciomercato in uscita che dovrà necessariamente sfoltire una rosa molto ampia e far quadrare un pò i conti dopo gli acquisti effettuati. Si attendono offerte dal campionato cadetto per Nicolas Viola, Edoardo Goldaniga ed Elio Capradossi che potrebbero così lasciare la Sardegna dopo la promozione in A. Stesso discorso per Gaston Pereiro con cui si valutano anche piste estere. Lo scrive L’Unione Sarda.