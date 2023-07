Calciomercato Fiorentina: Amrabat al Manchester United, è fatta! Ecco le cifre

Il calciomercato della Fiorentina prende una svolta decisiva, stavolta è una cessione a farla da protagonista. Amrabat si è presentato come previsto oggi al Viola Park, ma a Firenze potrebbe davvero rimanere poco. La trattativa tra Manchester United e Sofyan Amrabat sta sviluppandosi secondo i binari previsti e l’accordo fra i club è sempre più vicino. Gli inglesi sono arrivati a circa 25 milioni e con l’aggiunta di alcuni bonus l’impressione è che si possa chiudere davvero in poco tempo nell’interesse di tutti.

Amrabat saluta la Fiorentina

Lo United vuole Amrabat, e il giocatore vuole un grande club (e il Manchester ovviamente lo è): ed anche la Fiorentina ha capito da tempo di dover costruire la nuova squadra senza i muscoli del marocchino, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dopo i 22 milioni (che potrebbero superare i 25 con i bonus) incassati dalla coppia Igor-Terzic, incassarne altri 25-30 sarebbe importante per continuare la campagna rafforzamento iniziata con Parisi ed Arthur. Amrabat a gennaio era stato corteggiato dal Barcellona, Commisso stoppò tutto rinunciando a tanti soldi per non perdere una pedina chiave, reduce da un super Mondiale giocato in Qatar.