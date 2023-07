Calciomercato Fiorentina: è vicino l'arrivo di Arthur in prestito oneroso

La Fiorentina è interessata all'arrivo di Arthur. C'è già un accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo stipendio sarà pagato in parte dai bianconeri. Le cifre non sono ancora note. Il mediano brasiliano è pronto a rilanciarsi a Firenze.

Il Calciomercato della Fiorentina è al momento focalizzato sulla questione Arthur. E' vicino l'arrivo del giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre non sono ancora note. Parte dello stipendio sarà pagato dalla Juventus. Il giocatore vuole riscattarsi e la Fiorentina è ben disposta a rinforzare il centrocampo con un calciatore di caratura internazionale. Arthur ha un contratto fino al 2025 ma non rientra nei piani della Juventus. Gli è stato comunicato che non farà parte della tournée americana in programma dal 21 luglio. Il giocatore percepisce uno stipendio di 5 milioni di euro netti. E' una cifra molto alta per la Fiorentina. L'accordo prevede infatti che la Juve ne paghi una parte. Nella passata stagione Arthur non ha collezionato nemmeno una presenza in Premier League con il Liverpool. Con il probabile addio di Amrabat, l'innesto che andrà a prendere il posto del marocchino non potrà essere sbagliato. Aver puntato su Jovic nella passata stagione in una zona del campo decisiva non ha reso come ci si aspettava.

Calciomercato Fiorentina: Arthur andrà a sostituire Amrabat

Arthur andrà a sostituire Amrabat. Con la probabile partenza del centrocampista marocchino la Fiorentina ha al momento solo Mandragora in mediana. Come mezzali sono presenti invece Castrovilli, Duncan, Bonaventura e Benassi. Arthur ha un'ottima tecnica individuale, una grande visione di gioco e delle grandi capacità nel controllo palla. Verrà probabilmente utilizzato in mediana. Il suo stato di salute rimane però un'incognita. Nella passata stagione ha subito un infortunio che lo ha tenuto fermo parecchio tempo, disputando solo una manciata di partite nel campionato riserve della Premier. In Premier League non ha mai giocato. In Spagna pensavano potesse diventare il nuovo Xavi. E' stato acquistato dal Barcellona nel 2018 per 30 milioni di euro. Non è stato più lo stesso giocatore ammirato nel Gremio. Alla Juventus ha collezionato 63 presenze in due anni.

La Fiorentina punta Arthur. Le scommesse spesso non hanno ripagato

La Fiorentina punta Arthur ma le scommesse spesso non hanno ripagato. Arthur è un giocatore che negli ultimi due anni ha avuto parecchie difficoltà. Nell'ultimo anno non ha addirittura mai giocato in Premier League con il Liverpool. Se tornasse il giocatore ammirato nel Gremio e nei primi tempi al Barcellona potrebbe davvero fare la differenza. Spesso la Fiorentina ha puntato su giocatori da rilanciare. Luka Jovic è arrivato alla Fiorentina reduce da tre stagioni disastrose. Il rendimento di Jovic a Firenze non è stato come si sperava. Kokorin e Pjaca sono altri due esempi molto simili. Il tentativo di rilanciarli è fallito. Pjaca è arrivato a Firenze reduce da mille problematiche fisiche. Cutrone e Piatek sono stati riportati in Italia dopo esperienze estere non indimenticabili. Entrambi non sono stati riconfermati. La lista è ancora lunga. Possono essere inseriti anche Giuseppe Rossi, Koumè e Pedro. Pedro, prima che si infortunasse, stava per andare al Real Madrid.