Calciomercato Fiorentina: il punto sui rinnovi di Ranieri e Castrovilli

La Fiorentina è impegnata, oltre che nella campagna acquisti e cessioni per ora di attesa, a rinnovare i contratti di diversi calciatori in scadenza. In quest'articolo troverete le ultime sulle trattative che riguardano Luca Ranieri e Gaetano Castrovilli.

Non solo acquisti e cessioni, ma anche rinnovi di contratto nell'agenda dei dirigenti della Fiorentina di questi tempi. In particolare si lavora su quelli di Castrovilli e Ranieri, i cui contratti sono in scadenza nel giugno del 2024.

Partiamo dall'ex Bari: il lungo infortunio lasciava presagire una trattativa in discesa, ma così non è stato fino ad oggi, perché il procuratore del calciatore chiede per il suo assistito la stessa cifra che guadagnano nella Fiorentina soltanto Nico Gonzalez e Milenkovic (oltre a Jovic, per altre ragioni!): 2,5 milioni netti di euro circa, con la Viola che invece è disposta passare da 1,5 milioni a stagione a quasi 2 netti.

Castrovilli si è sempre dimostrato attaccato alla maglia ed alla città, avendo sposato anche la toscanissima ex Miss Italia Rachele Risaliti. Per questo, nonostante la grande distanza, le possibilità di un accordo non sono ancora azzerate (per il Corriere dello Sport si potrebbe, alla fine, optare per un compromesso di rinnovo per un solo anno, per tutelare tutte le parti).

Meno problemi per il rinnovo di Luca Ranieri che, rimasto per "sbaglio" la scorsa estate, ha concluso la stagione strameritandosi il ruolo di titolare nella finale di Conference League. L'attuale contratto verrà allungato fino al 2026 o 2027.