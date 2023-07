Calciomercato Fiorentina: le ultime su Viti-Igor e il portiere

Le ultime sul calciomercato della Fiorentina che sta cercando un portiere da affiancare a Terracciano, ma che non ha ancora sciolto la riserva sul nome. Oltre a questo, la Viola è al lavoro anche su tutti gli altri reparti della squadra, per cercare di migliorare la rosa.

Il difensore 21enne mancino di Borgo San Lorenzo, Mattia Viti, potrebbe tornare presto in Toscana, accomodandosi stavolta nella città capoluogo di Firenze. La Fiorentina lo ha cercato timidamente la scorsa estate, prima che il concreto interesse del Nizza (fruttato 15 milioni di euro più bonus all'Empoli) lo portasse in Francia.

Ora la Viola ci sta riprovando. In prima battuta ha presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto, senza con questa vincere la reticenza dei francesi. Allora Pradè si è detto pronto a mettere sul piatto il cartellino di Igor. Il tecnico e la dirigenza del Nizza stanno, a questo punto, valutando il da farsi.

Sul discorso portiere non si è ancora affondato in maniera decisiva il colpo perché alla società gigliata piace molto Wladimiro Falcone, tornato alla Sampdoria. Probabilmente la trattativa non ha subito un'accelerata perché Vincenzo Italiano valuta anche lui positivamente l'ex portiere del Lecce, ma ne cerca uno più bravo con i piedi. Non è una novità, infatti, che il tecnico prediliga la costruzione dal basso. Da qui i tanti nomi, in Italia e all'estero, accostati alla Fiorentina.