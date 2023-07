Calciomercato Fiorentina: piace Murillo del Corinthians

La Fiorentina è a caccia del sostituto di Igor. Piace Murillo del Corinthians. Il centrale classe 2002 è molto simile per caratteristiche al suo connazionale. La Fiorentina ha messo sul piatto 10 milioni di euro, ma il Corinthians ne chiede almeno 15.

Il calciomercato della Fiorentina si muove alla ricerca del sostituto di Igor. Piace Murillo del Corinthians. La Fiorentina ha già ufficializzato gli arrivi di Parisi e di Arthur, ed è vicina ad annunciare le cessioni di Igor e Terzic. Igor sta per accasarsi al Brighton di De Zerbi per una cifra intorno ai 17 milioni di euro più 3 di bonus. E' quindi caccia al sostituto. Italiano vuole un difensore che ricalchi le caratteristiche di Igor: forte fisicamente e capace di impostare la manovra dal basso. Murillo è il profilo ideale. E' inoltre un giocatore di prospettiva che può crescere sotto la guida di Italiano. Pradè ha messo sul piatto 10 milioni di euro. Il Corinthians valuta il giocatore almeno 15 milioni. Le pretese del Corinthians sono considerate elevate visto che il giocatore ha anche il contratto in scadenza. La Fiorentina è interessata parecchio anche a Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Il centrale croato viene valutato 20 milioni di euro e su di lui è forte l'interesse del Lipsia. I tedeschi stanno sondando il terreno in vista di una possibile cessione di Josko Gvardiol al Manchester City.

Calciomercato Fiorentina: caratteristiche fisiche di Murillo

Murillo Santiago Costa Dos Santos, noto come Murillo, ha caratteristiche fisiche simili a Igor. E' molto strutturato fisicamente, è di piede mancino e ha ottime capacità nell'impostazione della manovra. E' molto rapido e predilige giocare come difensore centrale di sinistra. All'occorrenza è utilizzabile anche come terzino. E' un giocatore molto giovane. E' un classe 2002. Nel campionato brasiliano è stato impiegato in sole 10 occasioni. Ha infatti sempre giocato con squadre giovanili. Ha esordito nella prima squadra del Corinthians soltanto lo scorso 26 aprile. Nonostante l'arrivo di Murillo, le gerarchie nella difesa viola dovrebbero rimanere inalterate. Il reparto difensivo dovrebbe essere ancora formato da Martinez Quarta, Milenkovic e Ranieri. Murillo, almeno all'inizio, dovrebbe partire un po' più indietro nelle gerarchie rispetto ai suoi compagni di reparto.