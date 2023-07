Calciomercato Genoa: si prova il colpo grosso in attacco, ecco il nome

Dopo la retrocessione sopraggiunta al termine della stagione 2021-22, il Genoa si è subito risollevato conquistando la promozione in massima serie nell'ultimo campionato di Serie B. In vista della prossima stagione di Serie A, i rossoblù cercano un attaccante per rinforzare il reparto offensivo.

Il Genoa ha un grande obiettivo di mercato per l'attacco che presuppone un grande sforzo da parte della società: si tratta di Mateo Retegui, che sarebbe solo l'ultimo di una lunga tradizione di centravanti argentini. Per il Genoa sarebbe il giocatore perfetto, come anche per Roberto Mancini. Anche per lo stesso Retegui potrebbe essere un'opportunità importante. Non è facile, ma il Genoa ci prova e se l'operazione dovesse andare in porto si tratterebbe di un colpaccio.

Il nome di un nuovo profilo accostato al Genoa

Dopo essere stato nel mirino di quasi tutte le big del nostro campionato, Mateo Retegui potrebbe giocare in Serie A, con la maglia del Genoa. Il club rossoblù ci starebbe pensando per affidargli l'attacco nella stagione del ritorno in A. La concorrenza è tanta e servirà uno sforzo economico importante ma il Genoa, che davanti valuta anche Colombo del Milan (i due non sarebbero alternativi), ci proverà. Retegui e Colombo, con loro due li davanti la squadra di Gilardino sarebbe veramente a posto.