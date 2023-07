Calciomercato Torino: dal Milan intreccio di mercato all'orizzonte, ecco i nomi

Il Milan avrà il duro compito di cedere tutti quei giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Tra questi c’è sicuramente Junior Messias: l’esterno destro brasiliano è stato messo sul mercato ed è consapevole di questa presa di posizione dei rossoneri, che dal Torino trattano anche l'esterno di centrocampo.

Torino-Messias, si può fare

Su Junior Messias avanza il Torino. Secondo quanto appreso, il Milan è in trattativa con il club granata per la cessione dell’esterno brasiliano. Si ragiona sul prezzo, i contatti vanno avanti spediti da diversi giorni. Allo stato attuale questa trattativa è slegata rispetto alla situazione di Singo, esterno che tanto piace al Milan. Ma i discorsi tra il club di via Aldo Rossi e il Torino possono portare a più soluzioni interessanti. Messias nei prossimi giorni avrà un confronto con il presidente Cairo che proverà a convincerlo a sposare il nuovo progetto di Juric. Intreccio di mercato intrigante quello tra il Milan e il Torino, dove potrebbero trarre beneficio entrambi i club.