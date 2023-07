Calciomercato Genoa: è vicino l'arrivo in prestito di Thorsby

Thorsby è a un passo dal Genoa. La società si starebbe accordando con l'Union Berlino per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Il centrocampista norvegese ritornerebbe a Genova dopo i tre anni trascorsi con la Sampdoria.

Il Calciomercato del Genoa è particolarmente florido. Dopo l'ufficialità di Mateo Retegui è vicino l'arrivo in prestito di Morten Thorsby. L'ex centrocampista della Sampdoria ha un contratto con l'Union Berlino fino al 2026 con opzione per l'anno successivo. La società genoana si starebbe accordando per un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Thorsby ha giocato la scorsa stagione proprio con la squadra tedesca, riuscendo nell'impresa di qualificarsi alla prossima Champions League. Ha collezionato anche 8 presenze in Europa League. Secondo Transfertmarkt ha una valutazione di 5,5 milioni di euro. Il centrocampista norvegese ha già giocato in Italia e sempre nella stessa città. Fra il 2019 e il 2022 ha collezionato quasi 100 presenze con la Sampdoria, mettendo a segno 8 gol. Ha saltato l'amichevole in programma ieri contro i ciprioti del Pafos e oggi nell'amichevole contro l'Udinese non era presente nemmeno in panchina.

Calciomercato Genoa: Thorsby, il mediano che assicura quantità

Thorsby sarebbe una pedina perfetta all'interno del gioco di mister Gilardino. E' il mediano che assicura quantità, sicurezza ed esperienza. Andrebbe a occupare il posto lasciato libero da Sturaro. Il centrocampista norvegese è abile nell'interdizione e nella riconquista del pallone. La Sampdoria lo ha portato in Italia nel 2019. Giocava nell'Heerenven. E' a Genova che si è messo in luce, giocando 98 partite e segnando 4 gol. Nella scorsa stagione è stato acquistato dall'Union Berlino per 3 milioni di euro. Ha giocato 34 partite, segnando 1 gol. Ha esordito in Europa League e ha contribuito alla storica qualificazione in Champions League. In Germania ha disputato un'ottima stagione.