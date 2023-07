Calciomercato Genoa: il punto su Meité e Retegui

A Genoa vogliono allestire una rosa per disputare un campionato di alto livello in Serie A. Le piste più calde sono quelle di Meité e Mateo Retegui. Due nomi di valore che potrebbero dare un grosso contributo alla causa della squadra di Alberto Gilardino.

Il nome caldo del calciomercato del Genoa è quello di Mateo Retegui. La società vorrebbe portare in rossoblù l'attaccante della nazionale di Mancini e anche se l'affare è complesso, c'è un certo ottimismo fra le parti. La trattativa da 15 milioni di euro è in fase avanzata e in Liguria puntano molto sui buoni rapporti con il Boca Juniors (società che possiede il cartellino dell'attaccante). Inoltre dopo la sconfitta con il Barracas, Mateo Retegui ha rilasciato un'intervista a TNT Sports Argentina, in cui alimenta le voci di un suo possibile cambio casacca: "Credo non sia il momento di parlare del mio futuro, ma è molto probabile che siano le mie ultime partite al Tigre".

Calciomercato Genoa: Meité se sfuma Kutlu

In Liguria non sono passate inosservate le prestazioni di Soualiho Meité con la maglia della Cremonese. Dopo l'ultima stagione il francese è tornato al Benfica ma non ha nemmeno disfatto le valigie ed è pronto a ripartire. Il centrocampista piace perché conosce molto bene la Serie A, infatti oltre alla maglia dei grigiorossi, ha vestito anche quelle di Milan e Torino. Secondo il Secolo XIX un altro obiettivo del calciomercato del Genoa per la mediana è Berkan Kutlu del Galatasaray ma in questo caso la pista è più onerosa.