Hamza Rafia scatena il derby genovese

Il giovane gioiello del Pescara, Hamza Rafia, è seguito da mezza Serie B e non solo. Il centrocampista ex Juventus è l'oggetto del desiderio pronto a far nascere un nuovo derby di calciomercato, infatti è finito nel mirino sia del Genoa che della Sampdoria.

Il derby della lanterna non si gioca solo in campo ma anche nel terreno di gioco del calciomercato. L'oggetto della contesa fra Genoa e Sampdoria è Hamza Rafia, talento del Pescara. Il centrocampista, classe 1999, è tunisino con cittadinanza francese e nonostante la giovane età, vanta già diverse esperienze e un trofeo in bacheca (Coppa Italia vinta con la Juventus - ndr). Dopo essere cresciuto nel Lione e aver vestito le maglie dello Standard Liegi, della Cremonese e della Juventus Next Gen, è arrivato al Pescara conquistando stabilmente la convocazione in nazionale.

Il Pescara non fa sconti per Hamza Rafia

Le buone prestazioni, la giovane età e le partite internazionali con la nazionale tunisina, hanno reso il calciatore molto appetibile. Un giovane dalle spiccate qualità tecniche che gli abruzzesi non sono intenzionati a cedere per meno di 4 milioni di euro. In pole position per l'acquisto c'è il Genoa di Gilardino ma la valutazione considerata troppo elevata ha messo un freno alla trattativa. Secondo Sportmediaset nelle ultime ore la Sampdoria si sarebbe fatta avanti per approfittare della situazione e strappare Hamza Rafia a ci cugini-rivali.

Il Genoa tratta anche Retegui

L'attaccante argentino della nazionale di Roberto Mancini è finito nel mirino della società ligure che vuole fare un regalo a Gilardino. La concorrenza è tanta, infatti molti club italiani sondano il terreno per acquistare il bomber del Tigre ma il Genoa punta sui buoni rapporti con il Boca Juniors (società che detiene il cartellino).