Calciomercato Genoa: trattativa con il Napoli per un difensore, mentre dalla Juve…

Il Genoa in questo calciomercato appena iniziato vuole mettere fin da subito le cose in chiaro e regalare al mister Alberto Gilardino una squadra pronta e in ogni reparto di qualità. Ecco il nome del giocatore seguito dal Napoli, si tratta di un difensore. Dalla Juventus invece potrebbe avviarsi una trattativa a sorpresa.

Il Genoa è alla ricerca da tempo di un terzino destro. Secondo Calciomercato.com il Grifone sarebbe piombato su Alessandro Zanoli ed è in pole per il difensore del Napoli: la società azzurra sta cercando, dopo l’ultima stagione alla Sampdoria, di cederlo ancora in prestito per consentirgli di giocare con continuità. Ad ora, i rossoblù sono davanti alle altre pretendenti: Fiorentina, Bologna e Salernitana.

Il giocatore della Juve che piace al Genoa

Altro giocatore importante seguito dal Genoa si tratta di un centrocampista bianconero, che quest’anno ha dimostrato di saper giocare, e anche bene, in Serie A. L'argentino della Juventus, Enzo Barrenechea rimane uno saper dei giocatori più richiesti in casa bianconera, la Juventus ha intenzione di mandare il calciatore a giocare senza monetizzare subito la cessione. L'obiettivo è un prestito secco, lo seguono il Genoa, ma anche l'Empoli, non è da escludere, infine, un interesse anche del Monza. I grifoni, tuttavia appaiono in pole. Vedremo se il Genoa concretizzerà il doppio affare. Inizio di calciomercato davvero sprint per la squadra genoana.