Calciomercato Inter, Bastoni: ufficiale il rinnovo fino al 2028

Contratto prolungato di altri cinque anni per il difensore neroazzurro. In scadenza questo 30 giugno, verrà esteso fino al 2028. Aumento anche dell'ingaggio, che sale a 5,5 milioni di euro netti a stagione, più ulteriori bonus. Grande notizia sia per il giocatore che per la tifoseria.

Bastoni resterà neroazzurro, le parole che danno l'ufficialità

Prosegue l'avventura con la squadra neroazzurra per altri cinque anni, fino al 2028. In realtà, l'accordo tra il giocatore e l'Inter, era stato raggiunto già un mese fa ma non era ancora stato ufficializzato. Il club neroazzurro ha fatto di tutto per tenere il difensore con sé, come annunciato sul suo sito ufficiale:

Fc Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 sarà neroazzurro fino al 2028.

Calciomercato Inter: i dettagli del nuovo contratto Bastoni

L'Inter ha anche aumentato l'ingaggio del giocatore: 5,5 milioni di euro netti all'anno e ulteriori bonus. È un grande colpo per la squadra. Sebbene sia un giocatore molto giovane, il difensore di Castelmaggiore ha già totalizzato 164 presenze in squadra, 3 reti e 14 assist ed è stato posizionato dalla UEFA nella classifica top 11 dell'anno. Il calciatore, come ha dichiarato anche alla tifoseria, si è dimostrato molto entusiasta nel proseguire questo percorso con la squadra milanese, e spera di crescere e di continuare ad ottenere grandi risultati. Con il rinnovo di Bastoni e altri importanti acquisti, la situazione del calciomercato dell'Inter sembra promettere bene per la stagione futura.