Calciomercato Inter, Cuadrado passa ai nerazzurri

Svincolato dopo la fine del contratto, Juan Cuadrado firma inaspettatamente con la storica rivale della Juventus: l'Inter. Dopo otto anni con la maglia bianconera, l'esterno colombiano passa alla squadra di Inzaghi. L'arrivo a Milano del giocatore è previsto stasera, mentre sono programmate per domani le visite mediche.

Dopo la mancata conferma alla Juve, Juan Cuadrado ha lasciato a parametro zero la squadra dopo otto stagioni. Classe 1988, l'esterno colombiano firma, a sorpresa, con i nerazzurri. Dopo aver indossato la maglia bianconera dall'estate 2015, lascia dopo otto anni la Signora. È stata una scelta senza dubbio inaspettata, che ha lasciato di stucco la tifoseria di entrambe le squadre, visti i numerosi successi collezionati con la Juventus. 314 presenze, 26 gol, 65 assist e 5 scudetti vinti insieme, insomma sono numeri che parlano da sé.

Calciomercato Inter, Cuadrado: i dettagli del contratto

La Juve aveva offerto la possibilità di un rinnovo contratto da 1,5 milioni di euro netti a stagione. Ragione per cui, il colombiano e il suo team, si sono mostrati titubanti ad un eventuale rinnovo. Inoltre, era da tempo che Inzaghi premeva per Juan: l'allenatore nerazzurro era alla ricerca di un esterno destro per il suo schema di gioco per cui, in seguito allo svincolamento del giocatore, si è fatto avanti per ottenerlo in squadra. L'Inter, infatti, stava cercando un esterno che potesse alternarsi con Dumfries, dato il mancato riscatto di Bellanova e il passaggio di Darmian a centrale di difesa. Cuadrado rappresenta una grande occasione non solo per il calciomercato dell'Inter ma anche per il tabellone di calciomercato della Serie A. Il nome del calciatore è stato infatti accostato anche all'Arabia Saudita, ma Juan ha sperato in un'ultima occasione per continuare a giocare in Europa.

L'arrivo del giocatore a Milano è previsto stasera, mentre le visite mediche sono in programma per domani. Da parte della tifoseria di entrambe le squadre c'è stata una reazione di gelo: nessuno si sarebbe mai aspettato questo cambiamento. Grazie ai nuovi acquisti a parametro zero, l'Inter si è avvicinata alla vittoria della Champions. Chissà se, con l'ingresso di Cuadrado, sarà la volta buona per la squadra nerazzurra di vincerla a tutti gli effetti.