Calciomercato Inter: la formula per prendere Mbappé! Clamorosa voce dalla Francia

L'Inter in questo calciomercato può stupire, in modo incredibile. Continuano senza sosta le voci legate al futuro di Kylian Mbappé, sempre più lontano dal Paris Saint-Germain e accostato a tante altre squadre, tra queste anche l’Inter. Saranno voci confermate?

L'Inter in questo calciomercato può stupire, in modo incredibile. Continuano senza sosta le voci legate al futuro di Kylian Mbappé, sempre più lontano dal Paris Saint-Germain e accostato a tante altre squadre, tra queste anche l’Inter. Anche nelle ultime ore, sempre dalla Francia, insistono con la possibilità di vedere il campione francese in nerazzurro. Scelta anche la formula gradita.

L'Inter e il sogno Mbappé

L'Inter potrebbe davvero stupire in questo calciomercato estivo. Kylian Mbappé non rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain con il rischio di perderlo a zero. Il suo futuro è ancora tutto da decifrare, ma tutto fa pensare che sarà legato tra Arabia Saudita o, molto probabilmente, Real Madrid. Secondo quanto riportato dall’Equipe, però, un po’ più defilata troviamo anche Chelsea, Manchester United, Tottenham e Inter. L’incredibile bomba di mercato è stata sganciata proprio nella giornata di oggi e trova “conferme” anche a distanza di ore. Secondo quanto ribadito dai colleghi francesi, Inter e Tottenham sono interessate al giocatore in prestito.