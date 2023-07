Calciomercato Juventus, Carlos Augusto: le trattive

Nel mirino di Allegri e della dirigenza bianconera si trova l'esterno mancino Carlos Augusto. Frequenti i contatti con il Monza per la cessione del calciatore brasiliano, tra l'altro conteso con l'Inter. Quale delle due big riuscirà ad assicurarsi il giocatore sotto la propria ala?

A seguito di un'ottima stagione con Il Monza, la Juve ha puntato sull'esterno mancino Carlos Augusto. Con 31 presenze e 6 reti nell'ultima stagione, il 23enne brasiliano ha ottenuto risultati estremamente positivi con i biancorossi. Si tratta, tuttavia, di un'operazione complicata, che cambierebbe le carte in tavola non solo al calciomercato della Juventus, ma a tutto quello della serie A. Infatti, come riportato da Skysport, è un'iniziativa a effetto domino, che influirà su diverse squadre: il Sassuolo è prossimo all'acquisizione di Viña dalla Roma, manovra che ha sbloccato Kryakopolous al Monza che potrebbe portare Carlos Augusto alla Juve. Per cui, se dovessero partire degli esterni, la Juventus potrebbe mobilitarsi a tutti gli effetti per Carlos.

Juventus-Inter: la rivalità per Carlos Augusto

La Juventus non è la sola ad orbitare intorno a questa nuova promessa dal calcio, deve infatti difendersi dalla contesa con l'Inter. Dopo aver acquisito l'esterno destro Juan Cuadrado, vorrebbe compensare dal lato opposto proprio con Carlos Agusto, questo se dovesse partire Robin Gosens. Il calciatore tedesco, è prossimo a lasciare i nerazzurri per unirsi alla Bundensliga. Fatto sta che, ad ora, resta ancora nella rosa di Inzaghi. La Juve sta approfittando di questo momento di esitazione dell'Inter per introdurlo nel suo club. Riusciranno i bianconeri a dotarsi della presenza di questo giovane talento del Monza?