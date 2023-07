Calciomercato Lazio, Djibril a un passo dalla capitale

La Lazio rinforza il centrocampo, puntando a colmare il vuoto lasciato da Milinkovic-Savic, con Djibril Sow. La squadra biancoceleste è prossima a chiudere l'affare: 15 milioni versati nelle casse dell'Eintracht e 2,5 milioni netti a stagione al centrocampista svizzero.

Non è una novità che la Lazio persegua da tempo l'obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo. E lo sta facendo, tentando di trovare l'erede di Milinkovic-Savic. Pare sia riuscita nell'impresa con Djibril Sow, centrocampista di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Classe 1997, Djibril ha collezionato 44 presenze e 4 gol con l'Eintracht tra Bundesliga, DFB Poka e coppe europee.

Calciomercato Lazio, tutto sul futuro ingaggio di Djibril

I dettagli dell'affare Djibril sono già stati resi noti: 2,5 milioni netti a stagione al giocatore e 15 milioni diretti nelle casse dell'Eintracht. Il calciatore svizzero era conteso anche tra l'Arsenal e il Galatasaray, ma ha preferito la squadra di Sarri. Il tecnico biancoceleste era, da tempo, alla ricerca di un calciatore con le sue stesse doti: un centrocampista versatile, valido sia in qualità di mediano sia in qualità di mezzala. Insomma, si preannuncia un contesto di grande fermento non solo per il calciomercato della Lazio ma anche per quello della Serie A, viste le ultime importanti acquisizioni. L'affare Djibril può dirsi ormai quasi concluso, rimangono solo poche questioni burocratiche da sbrigare e il giocatore vestirà ufficialmente la maglia biancoceleste.