Calciomercato Lazio: vicino l'arrivo di Hudson-Odoi dal Chelsea

La Lazio è vicina all'acquisto di Hudson-Odoi dal Chelsea. E' pronto un prestito con obbligo riscatto fissato intorno ai 10-15 milioni di euro. L'esterno offensivo del Chelsea, già allenato da Maurizio Sarri, è reduce da una stagione con il Bayer Leverkusen

Il calciomercato della Lazio potrebbe subire una scossa. E' vicino l'arrivo di Hudson-Odoi dal Chelsea. Dopo l'arrivo dell'argentino Valentin Castellanos, Sarri è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il reparto avanzato. L'inglese dovrebbe arrivare in prestito con obbligo riscatto fissato intorno ai 10-15 milioni di euro. L'obbligo di riscatto è legato a determinate condizioni. Hudson-Odoi piace molto anche al Fulham, ma il calciatore ghanese ha già detto sì a Lotito. Hudson-Odoi è in scadenza con il Chelsea nel 2024, e non rientra più nei piani dei Blues. E' uno dei tanti esuberi su cui il Chelsea valuta solo la cessione a titolo definitivo. L'arrivo di Hudson-Odoi alla corte di Maurizio Sarri va ad occupare l'ultimo slot da extracomunitario disponibile. Sarri conosce bene l'esterno offensivo del Chelsea. Lo ha allenato nella stagione 2018/19. In quella stagione, nonostante Hudson-Odoi avesse appena compiuto 18 anni, Sarri lo aveva utilizzato in 24 partite.

Calciomercato Lazio: Hudson-Odoi e il nuovo tridente

Con l'arrivo di Hudson-Odoi potrebbe formarsi un nuovo tridente. E' l'attacco che Sarri ha sempre voluto: tre titolari e tre alternative di pari livello. I tre titolari rimarrebbero comunque Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Le tre alternative di pari livello corrisponderebbero a: Pedro, Castellanos e Hudson-Odoi. Sarri potrebbe ruotare senza problemi i sei giocatori offensivi a disposizione. Castellanos è una punta che cerca meno la profondità rispetto a Immobile. Preferisce un gioco di raccordo con gli esterni. Hudson-Odoi ha la duttilità tra le sue caratteristiche principali. In un tridente può giocare sia a destra che a sinistra, e all'occorrenza può adattarsi come punta centrale. E' arrivato nelle giovanili del Chelsea nel 2007. Finora ha collezionato 72 presenze e 4 reti con i Blues. E' reduce da una stagione molto opaca con il Bayer Leverkusen. In Bundesliga ha disputato solamente 14 gare.