Calciomercato Lecce: si stringe per Falcone, ecco cosa ha fatto il portiere ieri...

Il Lecce e Falcone potrebbero davvero ritrovarsi in questo calciomercato. Tra il portiere e tutto l'ambiente giallorosso è scattato da subito l'amore e il portiere tanto bene ha fatto lo scorso anno. Riuscirà a tornare dalla Sampdoria? Il Lecce ci prova.

Le intenzioni di Wladimiro Falcone in questo momento del calciomercato sono chiare, anzi chiarissime. Falcone vuole tornare al Lecce. Non intende giocare in Serie B con la Sampdoria e spera che i club trovino l’intesa per il suo trasferimento. Ieri, contro la Rapperswil, il portiere si è accomodato in tribuna lasciando spazio ad Emil Audero. I prossimi giorni saranno importanti per capire se anche Andrea Pirlo darà il suo benestare alla cessione.

Falcone-Lecce di nuovo insieme?

Il Lecce ha intensificato i contatti, ma lavora anche su altre piste perché l’obiettivo è chiudere per un portiere nelle prossime 48 ore. La priorità del neo allenatore Roberto D’Aversa è quella di avere nuovamente Falcone tra i pali, assoluto protagonista della salvezza della scorsa stagione. E come dargli torto? Del resto lo hanno notato tutti, addetti ai lavori e non, l'importanza del portiere e quanti punti in dote ha portato alla squadra nello scorso campionato, rigore parato nel giorno della salvezza incluso.