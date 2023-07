Calciomercato Lecce: nome nuovo proveniente dall Francia per la zona offensiva

Il calciomercato del Lecce guarda all'estero, individuato un giocatore che milita attualmente nel campionato francese. Si tratta di un profilo molto duttile, in grado di occupare non solo una zona del campo, infatti questo esterno può giocare sia a centrocampo che nel tridente offensivo del Lecce.

Il calciomercato del Lecce ha un nuovo obiettivo per la zona offensiva del campo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il club giallorosso sarebbe interessato alle prestazioni di Le Douaron. Il nome nuovo stando alle voci che arrivano dalla Francia è quello di Jeremy Le Douaron, 25 anni, alto 1 metro e 89, attualmente di proprietà del Brest, squadra di Ligue 1. Si tratta di un giocatore che predilige il ruolo di esterno sinistro, ama potrebbe saziare su tutto il fronte offensivo nel 4-3-3 di mister Roberto D’Aversa.

Alla scoperta del possibile nuovo acquisto

Il possibile nuovo acquisto Le Douaron con il Brest ha giocato le ultime tre stagioni, con un percorso in crescendo, arrivando addirittura in dobbiamo cifra nel corso dell’ultima stagione di campionato. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 26, ma sarebbe prontissimo a misurarsi con la Serie A italiana in una realtà come Lecce, dove Oudin, Gendrey e Blin hanno trovato l’ambiente giusto per esprimersi al meglio. Per il suo arrivo il club sta pensando al prestito con il diritto di riscatto a fine stagione.