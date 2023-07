Calciomercato Lecce: clamoroso ritorno in giallorosso per un protagonista della scorsa stegione?

Il portiere di proprietà della Sampdoria, Wladimiro Falcone, non vuole giocare in Serie B. In questa stagione ha conquistato la maglia della Nazionale e non ha intenzione di perderla. Il Lecce potrebbe aspettare notizie da Genova. È una strategia da tenere in considerazione per la porta e da monitorare nei prossimi giorni.

Alla ricerca di un portiere titolare in questo mercato estivo, il Lecce del nuovo tecnico Roberto D’Aversa starebbe pensando a un clamoroso ritorno di Wladimiro Falcone, rientrato dal prestito alla Sampdoria. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club giallorosso vorrebbe fare un tentativo per riprendersi la saracinesca doriana, reduce da un’ottima stagione trascorsa in Salento, salvo poi essere stato contro riscattato inaspettatamente dai blucerchiati, nonostante la loro retrocessione in Serie B. Trattativa che potrebbe aprirsi e diventare importante nei prossimi giorni, ma le possibilità ci sono.

Falcone-Lecce, clamoroso ritorno?

L'inizio di questo calciomercato per il Lecce inizia subito con delle trattative su nomi conosciuti. Sebbene la strada sia in netta salita, la trattativa tra Lecce e Sampdoria per Falcone non sarebbe ancora da chiudere. Anche il classe ’95 non disdegnerebbe un ritorno in terra salentina, dove ha vissuto una stagione da assoluto protagonista. Resta da capire se ci sarà più avanti la possibilità di raggiungere un accordo, formula inclusa tra le parti, sull’affare Falcone-bis. Si attendono dunque aggiornamenti nelle prossime settimane sull’apertura da parte dei doriani.