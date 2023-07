Calciomercato Livorno, preso top in difesa per la Serie D

Il Livorno fa sul serio e infiamma il calciomercato della Serie D. I toscano che presumibilmente finiranno nel girone E della prima serie dilettantistica del calcio italiano si stanno rinforzando notevolmente assestando acquisti in serie. L'ultimo arrivo è un grandissimo colpo in difesa per la categoria. Il Livorno si candida tra le protagoniste assolute per il ritorno tra i professionisti.

Il calciomercato del Livorno non si ferma e piazza l'ennesimo colpo di un'estate che potrebbe sancire l'allestimento di una rosa finalmente in grado di riportare la piazza toscana nel palcoscenico del calcio professionistico. Livorno manca al grande calcio e alla città intera mancano le grandi sfide delle categorie superiori. Livorno è stata infatti protagonista a cavallo degli anni 2000 di ottimi campionati in Serie A. Ha ottenuto spesso risultati importanti e rivelandosi al grande pubblico come un avversario spesso ostico da affrontare.

Grandi giocatori hanno vestito la gloriosa maglia amaranto. Cristiano Lucarelli e Igor Protti su tutti. I due hanno formato un tandem amatissimo e altamente prolifico.

Calciomercato Livorno: Brenna è il top per la difesa

Il Livorno piazza il colpo in difesa per il suo calciomercato. E' in arrivo dal San Donato il forte difensore centrale classe 1998 Duccio Brenna. Per lui 31 presenze ed un gol lo scorso anno in Serie C, ma anche 162 gare e 7 reti in Serie D nelle precedenti esperienze sempre a San Donato e alla Rignanese. Si tratta di un rinforzo per la linea difensiva amaranta di grandissimo spessore tecnico e umano. Un calciatore giovane, nel pieno della maturità fisica e tecnica che potrà essere utile anche in caso di passaggio in Serie C.

Si tratta soltanto dell'ultimo colpo di un calciomercato ricchissimo che fa sognare Livorno. Ecco nel dettaglio tutti i nuovi arrivi: