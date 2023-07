Calciomercato Milan Gabbia vola al Villareal

Il difensore 23enne Matteo Gabbia è stato ceduto temporaneamente al Villareal CF. Il calciatore resterà con il club spagnolo fino al 30 giugno 2024. La squadra rossonera gli augura buona fortuna, sperando di continuare a giocare con lui in un futuro prossimo.

Matteo Gabbia lascia Milano e si trasferisce in Spagna. Come annunciato sul sito della squadra, il difensore è stato ceduto in prestito al Villareal CF fino al 30 giugno 2024. Il Milan rinuncia alla ottime prestazioni sportive del giocatore, che in questa stagione ha disputato 17 partite, 4 delle quali in Champions League. Gabbia, come evidenziato da Skysport, non è il primo che lascia l'Italia per tentare la sorte in Liga, altri lo hanno preceduto, tra cui Luiz Felipe, Alessandro Florenzi e Amedeo Carboni. Il club spagnolo ha già annunciato sui suoi social l'arrivo del giovane difensore, sostenendo che è arrivato un nuovo rinforzo per la difesa gialla. La cessione di Gabbia rappresenta un ulteriore colpo per il calciomercato del Milan e continua a movimentare il panorama del calciomercato della Serie A.



Calciomercato Milan, Gabbia accolto calorosamente dal Villareal

Il sito ufficiale del Villareal ha da poco dichiarato che Gabbia ha superato positivamente tutte le prove mediche ed è prossimo alla firma del contratto. Il Sottomarino Giallo ha manifestato un forte entusiasmo di fronte all'ingresso di Matteo, definendolo una "promessa del calcio", e avendogli augurato un caloroso benvenuto in squadra. Insomma, si chiude un'avventura iniziata con i rossoneri nel 2017 e se ne apre un'altra ulteriormente promettente.