Calciomercato Milan, Musah: in arrivo dal Valencia?

Il Milan sta lavorando per avere in squadra Yunus Musah, centrocampista statunitense del Valencia. La trattativa, come riportato da Skysport, sta andando a buon fine. Il Valencia sta abbassando ulteriormente le pretese sul giocatore, arrivando a chiedere alla dirigenza rossonera 25 milioni. L'obiettivo del Milan resta quello di scendere ai 20. Musah rappresenta una grande opportunità per il calciomercato del Milan e per quello della Serie A. Il giocatore potrebbe rivelarsi molto utile per Pioli, potendo contare sulle sua capacità di mediano in centrocampo a due e di mezzala in linea a tre. Il Milan è intenzionato a chiudere la trattativa nel weekend, l'affare sembra quasi risolto ma mancano le conferme definitive.

Calciomercato Milan, Musah: le vere intenzioni

Stando alle recenti dichiarazioni del centrocampista, la sua volontà tende dalla parte del Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, giovedì Musah ha espresso la sua preferenza nei confronti della squadra rossonera. Il Milan sta abbassando le pretese sul giocatore venendo incontro alla squadra di Pioli e favorendo l'arrivo del giocatore a Milano.