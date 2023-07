Calciomercato Milan Pulisic è ufficiale

È ufficiale: l'ex calciatore del Chelsea giocherà per la squadra rossonera. È arrivato stamattina a Malpensa e lo attende un programma per chiudere a tutti gli effetti con il Milan. Sono stati definiti tutti i dettagli burocratici, restano soltanto le visite mediche e la firma per l'ufficialità.

Giornata di grande fermento per i rossoneri. Il calciomercato del Milan si potenzia ulteriormente. Oggi si è concretizzato il tanto atteso arrivo del centrocampista statunitense. Il capitano della nazionale USA è felice di entrare, finalmente, in quello che lui definisce "club leggendario". Ormai, è fatta, Christian Pulisic è nel Milan. Stamattina è arrivato all'areoporto di Milano Malpensa da Atlanta ed è pronto ad iniziare questo nuovo percorso con la squadra rossonera. Pulisic rappresenta un ulteriore colpo grosso per il Milan, che ha già acquistato Sportiello, Luka Romero e Loftus Cheeck, ex e nuovo compagno di Christian.

Le parole di Pulisic

Pulisic si è dimostrato molto entusiasta di questa sua nuova avventura con il Milan, come dichiarato poco dopo lo sbarco, in un video pubblicato sul profilo Instagram della squadra:

Ciao tifosi del Milan, sono Christian Pulisic. Sono appena atterrato a Milano e sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare.

Con questa cessione il Chelsea incasserà ben 20 milioni di euro più ulteriori bonus. Insomma, reduce da 145 presenze con i Blues e con una Champions alle spalle, il calciatore americano è pronto per giocare sotto l'ala di Pioli.

In seguito alle visite mediche previste questa mattina alla la casa di cura "La Madonnina", è atteso questo pomeriggio al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e in Casa Milan per la firma del contratto. Stasera, infine, è previsto il primo incontro con la tifoseria, sempre in Casa Milan.

Calciomercato Milan Pulisic: il ruolo e i dettagli del contratto

Il club milanese ha offerto un contratto da 4 milioni di euro netti all'anno per il 24enne trequartista fino al 2027. Il ruolo che ricoprirà all'interno della squadra è ancora in fase di definizione, ma molto probabilmente prenderà il posto di Brahim Diaz, oppure giocherà come esterno. Domani mattina parteciperà ai primi allenamenti con i rossoneri e verrà ufficialmente presentato alla stampa, sempre domani, alle 14:30. Si nutrono, dunque, grandi aspettative per Christian, visti i grandi successi che ha ottenuto con il Borussia Dortmund prima e con il Chelsea poi, nonostante la sua giovane età. Con Pulisic e i nuovi acquisti si apre un'ottima stagione pe il calciomercato della serie A.