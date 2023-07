Calciomercato Milan: Rebic ceduto al Besiktas. Domenica la firma

Rebic è stato ceduto al Besiktas. I turchi hanno acquistato il giocatore a titolo definitivo per 500 mila euro più 1,5 milioni di bonus. Per il giocatore è pronto un biennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Rebic non rientrava più nei piani del Milan e non è stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti.

Il Calciomercato del Milan è ora orientato alle cessioni. Rebic è stato ceduto al Besiktas. Secondo quanto riportato da Fanatik, importante testata turca, il giocatore croato è atteso domenica per le visite mediche e la firma sul contratto. Il Besiktas lo ha acquistato a titolo definitivo per 500 mila euro più 1,5 milioni di bonus. Al raggiungimento di determinati obiettivi la cifra potrebbe quindi arrivare a 2 milioni di euro. I turchi hanno messo sul piatto un biennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. La cessione non ha arricchito di molto le casse rossonere, ma ha permesso di risparmiare sul suo lauto ingaggio. Rebic aveva un contratto con il Milan fino al 2025 da 3.5 milioni di euro netti a stagione. L'importo lordo ammontava a 9 milioni di euro per i prossimi due anni. Rebic non rientrava più nei piani del Milan, tanto da non essere stato nemmeno convocato per la tournée negli Stati Uniti.

Calciomercato Milan: Rebic, due stagioni molto deludenti

L'attaccante croato è reduce da due stagioni molto deludenti, il cui apporto è stato davvero di poco conto. L'esplosione di Rafa Leao lo ha poi costretto a fare tanta panchina. Nell'ultima stagione è stato utilizzato in 18 occasioni e ha messo a segno 3 gol. I numeri non sono eccezionali. Rebic è arrivato al Milan nell'estate del 2019. Dopo un prestito biennale il Milan lo ha acquistato a titolo definitivo versando circa 7 milioni nelle casse dell'Eintracht Francoforte. La società ha sottoscritto con Rebic un contratto fino al 2025 a 3,5 milioni di euro. Il suo lauto ingaggio ha iniziato a pesare nelle casse rossonere, in vista soprattutto di un rendimento non proprio eccelso.