Calciomercato Napoli: Danso ha detto sì. Il Lens chiede 30 milioni

Il Napoli è alla costante ricerca del sostituto di Kim. Piace Kevin Danso del Lens. Il Lens chiede 30 milioni di euro. De Laurentiis reputa che siano troppi soldi. Il Napoli è disposto a non andare oltre i 18 milioni di euro. Il Lens difficilmente farà sconti. Si tratta.

Il Calciomercato del Napoli ruota intorno alla ricerca di un difensore. Danso ha detto sì al Napoli. Il Lens chiede 30 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis reputa che siano troppi soldi. Il Napoli valuta il giocatore ghanese non più di 18 milioni, ed è molto probabile che non andrà oltre tale cifra. Il difensore ha già comunicato al Lens che l'avventura al Napoli non gli dispiacerebbe. Il Lens però non fa sconti e la valutazione potrebbe salire ulteriormente. La squadra francese ha già venduto due titolarissimi: Openda al Lipsia e Seko Fofana all'Al-Nassr. Difficilmente lascerà partire un altro titolare senza un'offerta adeguata. Danso ha un contratto fino al 2026 e percepisce circa 500 mila euro l'anno. La pista per arrivare a Danso è comunque la più percorribile. Max Kilman e Robin Le Normand sono sempre più lontani. Per il 26enne difensore inglese il Wolverhampton chiede 40 milioni. Servono gli stessi soldi per pagare la clausola rescissoria di Le Normand attualmente in forza alla Real Sociedad.

Calciomercato Napoli: caratteristiche tecniche di Kevin Danso

Le caratteristiche tecniche di Kevin Danso sono perfette per sostituire Kim. Il difensore austriaco è molto alto, roccioso, abile con i piedi e forte di testa. E' bravo nell'impostare il gioco dal basso ed è ordinato dal punto di vista tattico. E' nato in Austria nel 1998 da genitori ghanesi. Dopo aver giocato in Inghilterra e in Germania, nell'estate del 2021 viene acquistato dal Lens. E' qui che completa il suo percorso di maturazione. Diventa uno dei pilastri della squadra e con Gradit e Medina ha composto la miglior difesa della Ligue 1 nella stagione 2022-2023. Durante la scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, condite da 1 gol e 3 assist. Grazie alle sue prestazioni unite a quelle di grande gruppo il Lens si è classificato al secondo posto, a un solo punto dal Paris Saint Germain, campione di Francia.