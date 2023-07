Calciomercato Roma: Morata dice sì. Manca solo l'intesa con l'Atletico

Morata ha detto sì ai giallorossi. Potrebbe essere stata decisiva una chiamata di Josè Mourinho. Manca solo l'accordo con l'Atletico Madrid. La Roma ha pronto un quadriennale a 4 milioni e mezzo a stagione. Al raggiungimento di determinati bonus Morata potrebbe arrivare a percepire 6 milioni di euro a stagione.

Il calciomercato della Roma è attualmente focalizzato sulla ricerca di una punta. Morata ha detto sì ai giallorossi. Manca solo l'intesa con l'Atletico Madrid. Dovrebbe essere stata decisiva una chiamata fatta da Josè Mourinho. Lo spagnolo ritroverebbe Paulo Dybala, suo grande amico e compagno di squadra ai tempi della Juventus. Per Morata la Roma ha pronto un quadriennale a 4 milioni e mezzo a stagione. Al raggiungimento di determinati bonus l'ingaggio potrebbe salire a 6 milioni. Manca ancora l'intesa ufficiale con l'Atletico Madrid. Gli agenti hanno sempre dichiarato che la clausola ha un valore di 10-12 milioni, mentre la squadra spagnola sostiene che abbia un valore di 21 milioni. Nel caso in cui abbia un valore di 21 milioni, la società giallorossa probabilmente metterà sul piatto un prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Qualora l'Atletico Madrid depositasse il rinnovo del contratto di Morata fino al 2026, la clausola rescissoria scenderebbe a 12 milioni. Tiago Pinto probabilmente tenterà di proporre in alternativa un prestito oneroso con pagamento della clausola rescissoria di 12 milioni al momento della deposizione del contratto da parte degli spagnoli.

Calciomercato Roma: come cambia l'attacco con Morata

Mourinho può contare al momento solo su Belotti. Abraham difficilmente ritornerà in campo prima di gennaio. A questo punto è lecito chiedersi come potrebbe cambiare l'attacco con l'arrivo di Alvaro Morata. E' un attaccante che conosce bene la Serie A e che comporterebbe l'innalzamento del tasso tecnico e dell'esperienza all'interno della rosa giallorossa. Dybala potrebbe agire alle sue spalle, sfruttandone i movimenti e le sponde per andare in porta. Morata ritroverebbe un compagno di squadra dalle grandissime doti tecniche, in grado di metterlo facilmente nelle condizioni di fare gol. Con l'Atletico Madrid ha collezionato nella passata stagione 45 partite ed è andato a segno in 15 occasioni. E' reduce inoltre dalla vittoria della Nations League con la nazionale spagnola. Morata probabilmente avrà molto spazio, soprattutto nella prima parte di campionato, con Belotti che potrà essere impiegato soprattutto in Europa League.