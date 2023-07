Calciomercato Roma: Scamacca a un passo? Filtrano indizi positivi dal West Ham

Gianluca Scamacca si avvicina. Sempre di più. Tanto da essere ormai a un passo del diventare giallorosso. Ne sono certi dall’Inghilterra, dove si scrive di addio al West Ham imminente. La Roma attende alla finestra una mossa decisiva, che potrebbe arrivare a breve.

Scamacca a un passo dalla Roma

Mourinho avrebbe preferito avere Morata, ma sarebbe comunque contento di accogliere l’ex Sassuolo in Portogallo, dove per ora può contare solo su Andrea Belotti. Il pressing di Scamacca sul West Ham sembra aver fatto centro: il giocatore ha pubblicato nelle ultime ore l’immagine di una clessidra, segnale inequivocabile che il suo arrivo alla Roma (ieri il calciatore era segnalato nella Capitale) è ormai questione di tempo. Moyes non lo ha convocato per l’amichevole di ieri, altro indizio di un imminente cessione. E Morata? La Roma aspetterà che l’Atletico Madrid scena a più miti consigli, altrimenti virerà su un altro profilo. Perchè nella testa di Mou continua a essere presente l’idea di acquistare due giocatori per cambiare volto all’attacco.