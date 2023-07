Calciomercato Salernitana: ecco l'ultima idea per l'attacco, si tratta di un ex Milan

Mbaye Niang è pronto a firmare con una nuova squadra in Serie A. L’esterno d’attacco ha deciso di voler provare una nuova esperienza e magari farla in Italia ancora. Ha da poco concluso il proprio contratto con il club francese che è retrocesso. Saranno settimane decisive le prossime quelle per l'eventuale arrivo di Niang.

Il calciomercato della Salernitana è pronta a decollare, circolano voci insistenti che riportano a Mbaye Niang che a sua volta è pronto a firmare con una nuova squadra in Serie A. L’esterno d’attacco ha deciso di voler provare una nuova esperienza e magari farla in Italia ancora. Ha da poco concluso il proprio contratto con il club francese che è retrocesso e per questo motivo ora cerca una nuova squadra per poter continuare la sua carriera.

Niang-Salernitana si può fare

Saranno settimane decisive le prossime per quanto riguarda il futuro di Mbaye Niang che è alla ricerca di una nuova squadra dopo essersi svincolato dall’Auxerre. L’esterno d’attacco è pronto ad una nuova avventura e secondo quanto rivelato dal noto quotidiano francese L’Equipe ci sarebbe la Salernitana per provare a prenderlo. Il club granata campano ha intenzione di rinforzarsi in quella zona di campo e ha sondato il terreno per diversi giocatori. Non sarà facile per la Salernitana andare a chiudere l’acquisto di Niang che può firmare anche con altri club che si sono interessati a lui nelle ultime settimane come la neo promossa Las Palmas in Spagna, il Konyaspor in Turchia e poi occhio anche alle offerte che possono arrivare dall’Arabia Saudita che è sempre alla finestra per poter approfittare delle occasioni di giocatori del calcio europeo.