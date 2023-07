Calciomercato Sampdoria, l'arrivo di Pirlo sblocca anche il nuovo bomber

Dopo la notizia del mancato rinnovo contrattuale di Fabio Quagliarella si attende l'ufficialità dell'arrivo del nuovo attaccante della Sampdoria voluto fortemente dal nuovo tecnico Andrea Pirlo. Iniziano quindi le prime manovre in entrata per la nuova avventura in cadetteria dei blucerchiati che stanno trattando anche diverse operazioni in uscita.

Sarà Fabio Borini il nuovo attaccante che il calciomercato della Sampdoria regalerà al tecnico Andrea Pirlo. Ed è stato proprio il neo allenatore blucerchiato a spingere fortemente per l'arrivo a Genova dello svincolato ex attaccante del Karagumruk. Borini e Pirlo infatti hanno condiviso insieme l'ultima stagione in Turchia proprio nel club di Fatih all'interno del distretto di Istanbul.

La Sampdoria ha proposto un biennale allo svincolato attaccante. Borini potrebbe già domani tornare in Italia per svolgere le visite mediche e mettersi agli ordini di Pirlo già dal primo giorno di ritiro fissato per il 12 Luglio (Tutti i ritiri delle squadre di Serie B). Borini ha chiuso la scorsa stagione con 20 reti e 9 assist e sarebbe un innesto di grande spessore per la risalita doriana dalla Serie B. Anche alla luce del fatto che Quagliarella non è stato confermato e Gabbiadini pare destinato a tornare in Serie A col Cagliari di mister Ranieri.

Calciomercato Sampdoria: ecco chi è Fabio Borini

Attaccante completo che può ricoprire tutti i ruoli offensivi. Veloce e dotato di ottima tecnica Borini è uno di quei casi del calcio moderno in cui si può dire che abbia raccolto meno di quanto potuto. Lanciato nel grande calcio da carlo Ancelotti al Chelsea, arriva in Italia da svincolato grazie al Parma. Da qui però un continuo girovagare tra Serie A e Premier League alternando buone stagioni ad altre fallimentari. Trova la sua dimensione in Turchia dove segna con continuità. Tornerà in Italia, alla Sampdoria alla soglia dei trentadue anni e con la voglia di riportare in Serie A i doriani.