Calciomercato Torino: Messias è l'obiettivo numero uno

Il calciomercato del Torino è entrato nel vivo. Dopo i colpi di Bellanova e Popa Junior Messias è l'obiettivo numero uno dei granata. Per la prossima stagione il Torino vuole un piazzamento in Europa e per farlo il tecnico Juric ha chiesto dei giocatori di qualità. Junior Messias è il primo giocatore sulla lista. Il 32 enne brasiliano ha un contratto con il Milan fino al 2024 ed ha una valutazione di circa 4 milioni di euro. I rossoneri ne chiedono 7. Messias è fuori dal progetto Pioli e attualmente guadagna 1 milione di euro netto a stagione. E' stato acquistato dal Crotone nel 2021 per circa 7 milioni di euro. Juric crede che Messias sia il giocatore ideale per alzare il tasso tecnico e accendere la fantasia della squadra granata. Il giocatore ha chiesto al Torino un contratto fino al 2025 con opzione al 2026 ad 1 milione e mezzo a stagione. Il Milan aspetta l'offerta del Torino.

Calciomercato Torino: Messias è il fantasista che piace a Juric

Junior Messias è il fantasista che piace a Juric. Junior Messias e Nikola Vlasic sono i due nomi per rinforzare la trequarti granata. Per quanto riguarda Nikola Vlasic non c'è ancora l'accordo economico con il West Ham ma si continua a trattare. Messias e Vlasic potrebbero idealmente diventare i due titolari, il primo a destra e il secondo a sinistra, con Karamoah e Radonjic quali valide alternative. Messias è un fantasista che ama partire dalla fascia destra per rientrare sul sinistro e inventare soluzioni di gioco. Quest'anno ha collezionato 26 presenze e ha realizzato 5 reti e 2 assist. In campionato è partito titolare in 19 occasioni. Il Torino ha provato a offrire Singo come contropartita tecnica per abbassare il valore di Messias. Il difensore ivoriano viene valutato 20 milioni di euro. I rossoneri però vogliono soldi per il cartellino. L'idea di uno scambio è quindi tramontata.