Colpo Sassuolo, preso Cragno dal Monza: arriva in prestito

Mercato, colpo del Sassuolo: il portiere Alessio Cragno è vicino ai neroverdi. Il portiere arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e c'è l'ok anche della società dell'ex presidente Berlusconi e ora guidata da Galliani. Le ultimissime notizie.

Cragno Sassuolo, ci siamo: vicino l'accordo

Il mercato in Serie A è appena iniziato ma già ci sono i primi colpi, che potrebbero portare a vere e proprie rivoluzioni all'interno dei club del nostro campionato. Una su tutta riguarda la società allenata da Alessio Dionisi.

Ebbene sì, perchè un po’ a sorpresa, il Sassuolo è pronto a chiudere un accordo importante per rinforzare ulteriormente la porta. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club neroverde è vicino a chiudere l’acquisto di Alessio Cragno dal Monza in prestito con diritto di riscatto. Il rinnovo di Gianluca Pegolo probabilmente porterà quindi il Sassuolo a dover fare una scelta: ci sarà bagarre per il posto da titolare o Consigli partirà?

Il portiere ha le valigie pronte: saluterà la Brianza nei prossimi giorni per trasferirsi in prestito al Sassuolo. Il club neroverde ha avviato a sorpresa la trattativa con Adriano Galliani per accaparrarsi il cartellino del portiere ex Monza e Cagliari, e ora ad un passo dal trasferimento in Emilia.

Cragno, i suoi numeri in Serie A

Non è stata semplice l'ultima annata di Alessio Cragno. Arrivato a Monza con grandi aspettative, in Brianza non è riuscito a imporsi con continuità. Soltanto 4 partite (di cui 3 in Coppa Italia) per l'ex Cagliari in biancorosso.

Per il Sassuolo, comunque, arriva un profilo di grande esperienza: per Cragno sono 167 le presenze in Serie A, tutte con la maglia dei sardi. Cragno vanta anche una promozione dalla B alla A con il Benevento, arrivata nella stagione 2016/17.