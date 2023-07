Destro e Simone Verdi corteggiati in Serie B

Gabbiadini, Destro, Verdi, ed Esposito sono soltanto alcuni nomi dei protagonisti delle trattative più calde del calciomercato di Serie B. Le squadre del campionato cadetto lavorano sotto traccia sognando il colpaccio che possa portarle alla promozione in Serie A.

Mattia Destro e Simone Verdi potrebbero diventare i protagonisti della prossima stagione del campionato cadetto. La punta ex Bologna è attualmente svincolata e la Reggiana sogna il colpo. Il ds degli emiliani, Roberto Goretti, smentisce l'ufficialità della trattativa ma come riportato da Today Sport questo potrebbe essere uno dei tanti depistaggi per continuare a lavorare sotto traccia. Al momento ci sono due grossi ostacoli: l'ingaggio di Destro proibitivo per una neopromossa e la concorrenza del Verona.

Reggiana su Destro, Como su Verdi

Destro rinforzerebbe non poco la Reggiana di Nesta e di tutta risposta gli altri club non stanno a guardare. Lo Spezia è pronto ad annunciare l'arrivo di Francesco Pio Esposito dall'Inter. I liguri vorrebbero il prestito con diritto di riscatto mentre i nerazzurri preferirebbero far tornare alla base il promettente attaccante dopo una stagione. Sarà interessante vedere come si comporterà uno dei protagonisti del mondiale under20 alla prima esperienza fra i professionisti. Oltre alla trattativa di Esposito, secondo Sportmediaset, Manolo Gabbiadini lascerà la Sampdoria. L'ingaggio del classe 91' non è in linea con la politica del club e l'ex Napoli adesso è in trattativa con un club degli Emirati Arabi. La Cremonese potrebbe perdere Okereke, su di lui ci sono Cagliari e Besiktas. In caso di partenza del nigeriano, l'obiettivo numero uno diventerebbe Massimo Coda, valutato 1 milione di euro ed oramai chiuso a Genoa dall'arrivo di Retegui. Il Como dopo Konè dal Torino e Sala dal Sassuolo, continua la campagna acquisti top cercando di portare sul lago, Simone Verdi, anche se quest'ultimo preferirebbe un club di Serie A.