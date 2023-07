Ambrosino, Menez, Farias e le altre trattative di B

In Serie B al centro del calciomercato ci sono gli attaccanti. Le squadre impegnate nel campionato cadetto cercano punte che possano garantire la doppia cifra. In questo momento tra i nomi più desiderati c'è quello del giovane attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino.

Il Bari piazza il colpo, annunciando ufficialmente di aver acquistato Jeremy Menez. Dopo tre stagioni alla Reggina, il francese ha firmato un contratto annuale fino a giugno con opzioni di rinnovo in caso di promozione. Proprio quest'ultima clausola presente nel contratto del fantasista classe 87, fa capire le ambizioni della società pugliese che quest'anno vuole la Serie A.

Il Catanzaro vuole Ambrosino

Il giovane talento del Napoli è pronto a trasferirsi in prestito alla società calabrese. Dopo la vittoria sfiorata al Mondiale Under20 con la Nazionale azzurra, Ambrosino è pronto a giocarsi un posto da titolare in un squadra di Serie B. La società di De Laurentiis ha dato il via libera all'operazione che potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Il Catanzaro sta valutando anche l'ingaggio di Riccardo Gagliolo, difensore ex Parma. Il Feralpisalò è invece intenzionato a scommettere su Mattia Felici. Attaccante classe 2001 del Palermo, complice qualche infortunio, non riesce più a trovare spazio in Sicilia e potrebbe presto prendere posto alla corte di Stefano Vecchi. I rosanero provano il doppio colpo in casa Reggina e mettono nel mirino il terzino Gianluca Di Chiara e l’esterno d’attacco Rigoberto Rivas. Qualora la società calabrese non dovesse partecipare al campionato cadetto, la doppia trattativa sarebbe in notevole discesa.

Le altre trattative

La Reggiana ha ufficializzato l'acquisto del difensore André Duarte. È fatta per Barbieri al Pisa, prestito con diritto di riscatto. La Sampdoria ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista Stefano Girelli, per quest'ultimo è pronto un contratto triennale fino a giugno 2027. Lo svincolato Farias, ex Empoli e Cagliari, è finito nei radar dello Spezia. Per i liguri c'è da battere la concorrenza dell'Hellas Verona.