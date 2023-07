Fiorentina: dopo Sabiri, ecco Parisi e Savorani

Comincia a muoversi il calciomercato della Fiorentina. I primi movimenti non riguardano solo i calciatori, ma anche il preparatore dei portieri che viene considerato uno dei migliori al Mondo: Marco Savorani. E, poi, tutti i dettagli sull'affare Fabiano Parisi.

La Fiorentina si muove sul mercato. Dopo Sabiri, già acquistato lo scorso gennaio e lasciato in prestito alla Sampdoria fino alla fine della passata stagione (il quale ha rinunciato a parte delle ferie per iniziare da subito il raduno), la Viola è vicinissima a chiudere l'affare Fabiano Parisi.

All'Empoli andranno 10 milioni cash, più 1-2 di bonus facilmente raggiungibili e la Fiorentina porterà a termine, quindi, un corteggiamento che va a avanti da lunghissimo tempo. Sul calciatore c'erano altre squadre, anche importanti, motivo in più di soddisfazione per la società gigliata.

Ma i primi nuovi acquisti non terminano qui, perché a Firenze è arrivato Marco Savorani, il nuovo preparatore dei portieri della Prima Squadra. L'innesto è da rimarcare perché, dopo le esperienze con Roma e Tottenham, viene considerato dagli addetti ai lavori uno dei più bravi al Mondo. Tra i talenti fatti crescere sotto la sua supervisione ci sono Allisson e Szczęsny, senza dimenticare le parole spese per lui da Lloris.