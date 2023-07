Frattesi Inter, ci siamo: Ufficiale il passaggio dal Sassuolo

E' stato ufficializzato pochi minuti fa il passaggio dal Sassuolo all'Inter del centrocampista della Nazionale Davide Frattesi. Le ultimissime.

Frattesi Inter, Ufficiale il trasferimento

Finalmente ci siamo. Dopo settimane di intense trattative è stato ufficializzato poco fa il passaggio dal Sassuolo all'Inter del centrocampista della Nazionale Italiana Davide Frattesi. Il centrocampista è arrivato a Milano nelle scorse ore per sostenere le visite mediche (già ieri dopo il suo arrivo la prima parte, stamani la seconda).

Frattesi ha lasciato la sede dei nerazzurri dopo aver firmato il contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno 2028 andando a guadagnare 2,8 milioni di euro a stagione. Poco fa anche la firma sul contratto avvenuta nella sede del club nerazzurro e ora è arrivato l'annuncio da parte delle società, Sassuolo compreso, che hanno ufficializzato l'accordo.

Le cifre dell'accordo. Frattesi si trasferisce all'Inter in prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Va ricordato anche che i 6 milioni del prestito saranno pagati con la cessione a titolo definitivo di Samuele Mulattieri al Sassuolo. Nell'accordo sono stati inseriti anche 5 milioni di euro di bonus di varia natura (dalle presenze del giocatore al cammino dell'Inter in Serie A) e il 10% sulla futura rivendita, sul plusvalore.

Spirito combattivo.

Forza travolgente.

Fierezza d’animo.



Orgogliosi che tu abbia fatto parte della Famiglia Neroverde 🖤💚



Buona fortuna Davide, ti meriti un futuro luminoso! ✨ pic.twitter.com/5gus5EEAAh — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 6, 2023

Le prime parole del giocatore con la maglia nerazzurra

Le prime parole del neo giocatore in nerazzurro arrivano attraverso i canali ufficiali dell'Inter. Intervistato nella sala dei trofei dice: "Basta girarsi per capire l'importanza di questo club, parte tutto da un anno e mezzo fa quando abbiamo fatto quella partita contro l'Inter a San Siro e li sono stato veramente colpito dallo stadio e dai tifosi, per me è una cosa importante e allora non c'ho pensato un attimo appena si è presentata l'opportunità".