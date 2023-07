Il Napoli sogna Lo Celso. Si lavora alla formula con il Tottenham

Il Napoli sogna Giovanni Lo Celso. Il centrocampista argentino viene valutato dal Tottenham 25 milioni di euro. De Laurentiis chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli Spurs vogliono cederlo a titolo definitivo

Il Napoli sogna Lo Celso. Si lavora alla formula con il Tottenham. Il presidente De Laurentiis chiede un prestito oneroso con diritto di riscatto. La stessa formula adottata l'anno scorso per Ndombelè. Il Tottenham vuole una cessione a titolo definitivo per un cifra intorno ai 25 milioni di euro, che il Napoli ritiene troppo elevata. Lo Celso ha trascorso l'ultima stagione e mezza in prestito al Villareal. Gli Spurs vorrebbero evitare un altro prestito. Lo Celso ha un contratto fino al 2025 e percepisce uno stipendio di 4,3 milioni di euro netti all'anno. E' comunque fuori dal progetto tecnico ed è in cerca di riscatto. Sul centrocampista argentino si sono mosse anche altre squadre, tra cui il Siviglia, l'Aston Villa e il Barcellona. La concorrenza è davvero molto folta e difficilmente il Napoli vedrà esaudite le proprie richieste. Il Tottenham, forte di due anni di contratto, non intavola trattative per cessioni a titolo temporaneo.

Il Napoli sogna Lo Celso: l'argentino è in cerca del riscatto

Il Napoli sogna Lo Celso. L'argentino è reduce da una stagione al Villareal non particolarmente brillante. Ha collezionato solo 22 presenze e 2 gol. E' in cerca del riscatto. Rudi Garcia vuole un profilo che possa arricchire ulteriormente il centrocampo. Lo Celso ha una grande tecnica, ed ha ancora 27 anni. Può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Per la società partenopea è il profilo giusto. Lo Celso è cresciuto nel Rosario Central e nell'estate del 2016 è stato acquistato dal Paris Saint Germain. La stagione successiva ha messo a segno 6 reti e 7 assist con i francesi. Viene acquistato dal Real Betis con cui gioca una grande stagione, arrivando a segnare 16 gol. Nel 2019 il Tottenham lo prende in prestito e successivamente lo riscatta per 32 milioni di euro. Ha trascorso l'ultima stagione e mezza in prestito al Villareal, dove però non ha inciso.