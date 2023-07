Kilman troppo caro, il Napoli sonda altri difensori

Dopo l'addio di Kim il Napoli ha puntato diritto su Maximillian Kilman del Wolverhampton ma le richieste del club inglese sono ritenute troppo elevate. Per questo motivo la società azzurra pur continuando la trattativa, sonda le possibilità opportunità offerte dal calciomercato per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

La partenza di Kim volato in Germania al Bayern Monaco, ha da un lato portato un'ottima plusvalenza nelle casse del Napoli ma dall'altro lato ha lasciato un buco nella difesa centrale dei partenopei. Al momento la società azzurra vorrebbe sostituire il coreano con Maximillian Kilman del Wolverhampton. Il club inglese non fa sconti e chiede ben 35 milioni di euro per il 26enne di origini ucraine.

Itakura e Mavropanos le alternative a Kilman

De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e mentre studia le mosse per 'alleggerire' il costo del difensore del Wolverhampton, valuta nuove opportunità. Sul taccuino dei dirigenti azzurri salgono le quotazioni di Kou Itakura e Konstantinos Mavropanos. Il primo è un giocatore giapponese del Borussia Mönchengladbach e stabilmente viene convocato dalla nazionale nipponica. Il suo valore di mercato è di 12 milioni di euro. Mavropanos gioca sempre in Bundesliga ma nelle file dello Stoccarda che difficilmente si priverà del greco, il quale non sarà ceduto per meno di 15 milioni di euro.