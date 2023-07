La Fiorentina è pronta a fare follie per Sutalo

Le ultime notizie sui movimenti di calciomercato targati Fiorentina: in particolare ci soffermiamo sulle trattative che riguardano il reparto arretrato della squadra gigliata. Anche qui Italiano e la società viola hanno un preferito. Scopriamo insieme la situazione.

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale adatto al sistema di gioco molto offensivo di Vincenzo Italiano. L'obiettivo è, quindi, quello di trovare un calciatore che sia allo stesso tempo veloce, dotato di buona fisicità e con dei piedi educati. La partenza di Igor, che non aveva chiuso benissimo col tecnico dopo la finale persa di Conference League, ha acuito questa necessità.

I viola sono quindi pronti a reinvestire l'intera cifra incassata dalla cessione del brasiliano al Brighton (17 milioni + 3 di bonus) per un sostituto che sia più forte del partente. Il profilo individuato è quello di Josip Sutalo, che è un centrale della Dinamo Zagabria classe 2000, già nel giro della nazionale croata.

Il problema sta nell'enorme concorrenza che esiste per il calciatore in questione: Lipsia in primis ed Atletico Madrid a ruota. Sul giocatore è da registrare anche l'interesse del Napoli per il dopo Kim, anche se in questo caso non rappresenterebbe una prima scelta.

I contatti vanno avanti da alcune settimane e la Fiorentina, che nel frattempo tiene in caldo diverse alternative (in particolare dal Brasile), proverà un nuovo assalto nei prossimi giorni, offrendo il massimo possibile alla Dinamo Zagabria.