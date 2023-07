Lukaku, un club italiano tenta lo sgambetto all'Inter

La trattativa fra Lukaku e l'Inter non è ancora conclusa. Nonostante la volontà sia del calciatore che della società nerazzura, è quella di continuare insieme, il Chelsea continua a rispedire al mittente tutte le offerte. Nelle ultime ore un'altra società italiana si sarebbe inserita nella trattativa per 'scippare' la punta ai nerazzurri.

Nelle sessioni di calciomercato non si guarda in faccia a nessuno e ogni club deve pensare solo ai propri interessi. Per questo motivo in più di un'occasione, trattative praticamente chiuse, sono saltate a causa di blitz improvvisi di altre società. Questo potrebbe essere un caso del genere. Il futuro di Romelu Lukaku all'Inter non è mai stato messo in discussione fino a qualche ora fa. Il Chelsea continua a rigettare le offerte della società nerazzurra, chiedendo subito 45 milioni di euro per la punta belga e intanto un top club italiano prepara l'affondo.

La Juventus piomba su Lukaku

L'Inter è vicina a cedere Onana al Manchester United e una parte dell'incasso lo vorrebbe investire nell'acquisto di Big Rom (prestito oneroso con obbligo di riscatto per circa 30 milioni totali). I Blues non vogliono scendere sotto la cifra richiesta e chiedono subito l'intero importo della somma. Nel frattempo la Juventus si sarebbe fatta sotto in modo da avere pronta l'alternativa in caso di addio di Vlahovic. L'inter non può dormire sogni tranquilli perché oltre ai bianconeri, sullo sfondo ci sono sempre gli arabi dell'Al-Hilal.