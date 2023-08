Batshuayi o Petagna se parte Boulaye Dia

La Salernitana corre ai ripari e dopo le ultime dichiarazioni di Sousa, si è buttata a capofitto alla ricerca di una punta. Qualora dovesse partire l'attaccante del Senegal ci sarebbero già due piste che portano a due centravanti di spessore e di esperienza.

Paulo Sousa è stato più che chiaro dicendo la sua su Boulaye Dia. Come riportato da calciomercato.com, il tecnico della Salernitana ha affermato che la punta del Senegal non è in condizione fisica per iniziare il campionato e che al momento non scenderebbe in campo nelle prime giornate di Serie A. Per questo motivo la società campana valuta alternative e salgono le quotazioni di Batshuayi e Petagna.

Dia vicino all'addio, sondaggi per Batshuayi e Petagna

Probabilmente la scarsa condizione fisica di Dia è una conseguenza delle tante voci di mercato che girano intorno al calciatore. Negli ultimi giorni si è fatto prepotentemente avanti anche il Lens, società francese che il prossimo anno giocherà la Champions League. La Salernitana non sta con le mani in mano a guardare e sarebbero già avviati i contatti con i possibili sostituti. Michy Batshuayi è un calciatore del Fenerbache e della nazionale belga. Nell'ultima stagione ha segnato 12 gol in 19 partite. Il suo valore è di circa 10 milioni di euro. Andrea Petagna è un nome più noto ai seguaci della Serie A. L'ex attaccante di Spal e Napoli, l'ultima anno non ha brillato con la maglia del Monza, mettendo a referto soltanto 4 gol. Anche il suo cartellino è valutato intorno ai 10 milioni di euro.