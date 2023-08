Calciomercato B: Samp acquista ancora, tre club per Coda

I blucerchiati continuano a essere padroni del calciomercato e portano altri rinforzi alla corte di Andrea Pirlo. Intanto nel campionato cadetto aumentano le pretendenti che bussano alla porta del Genoa, chiedendo il cartellino di Massimo Coda, oramai chiuso da Retegui.

La Sampdoria è pronta seriamente a candidarsi come regina del calciomercato di B. Il club blucerchiato sta mettendo a disposizione di Andrea Pirlo, una rosa di alto livello che può puntare alla promozione diretta in Serie A. Dopo aver preso dall'Inter Sebastiano Esposito, l'ultimo colpo di mercato è Facundo Gonzalez. Il difensore uruguaiano arriva dalla Juventus con la formula del prestito fino al 2024. Intanto i blucerchiati hanno chiuso anche lo scambio che porta Stojanovic in Liguria e Bereszyński all'Empoli e stando al Secolo XIX, sono interessati a Kjaer del Milan.

Calciomercato B in tilt per Massimo Coda

Il bomber campano in Serie B è una vera e propria garanzia di gol. Per questo motivo sono diversi i club che hanno richiesto l'attaccante al Genoa. Il Grifone valuta il 34enne 1 milione di euro e preferirebbe cederlo definitivamente piuttosto che darlo in prestito. Massimo Coda chiuso dai nuovi acquisti della società ligure, accetterebbe di buon grado un trasferimento. Al momento su di lui ci sono la Cremonese, la Sampdoria e il Bari. Proprio il club pugliese sembra avvantaggiato visto che è alla ricerca del sostituto di Cheddira.

Intanto bel colpo di calciomercato di B per il Pisa che ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Valoti dal Monza. Come riportato da Sportmediaset, la trattativa si è chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.