Calciomercato Cagliari: sogno spagnolo per l’attacco, è lotta a due con l’Udinese

Il Cagliari in questo calciomercato è sempre alla ricerca di una punta, oltre che di un difensore. Tanti i nomi accostati alla squadra di Ranieri, ma finora dopo Shomurodov nessun nuovo rinforzo. Si era parlato con insistenza di Petagna e la trattativa è in corso ma non definita, allora il Cagliari riprova per un talento spagnolo già passato per la Serie A. Se arrivasse si tratterebbe di un colpo in grado di dare estro è imprevedibilità ad un attacco bisognoso di ciò.

Il Cagliari punta il calciatore spagnolo

Il Cagliari, scrive il Corriere dello Sport, pur non perdendo di vista Andrea Petagna continua il proprio pressing sul Getafe per Borja Mayoral, ex attaccante della Roma che vorrebbe vivere una nuova parte di carriera in Italia. Al momento i conti però non tornano, con i sardi che non vorrebbero sborsare i 10 milioni di euro chiesti dal club spagnolo. Per questo nelle ultime ore è tornata a scaldarsi la pista che porterebbe il giocatore all'Udinese.