Tabellone calciomercato estivo 2023 2024: tutti gli acquisti e le cessioni in Serie A

Il riepilogo degli acquisti ufficiali e delle cessioni dei giocatori dei club di Serie A durante la sessione estiva di questo calciomercato, iniziato il 1° luglio 2023. Per ogni squadra la tabella e i costi dei trasferimenti in entrata e in uscita, aggiornata ogni giorno con le ultime trattative e le operazioni di mercato concluse. Analizziamo anche da una parte quali sono le squadre che hanno speso di più e quelle che hanno speso meno soldi durante il calciomercato estivo, dall'altra quali sono stati i club che hanno incassato di più e quelli che hanno incassato meno dai rispettivi trasferimenti.

La sessione estiva del calciomercato di Serie A 2023 2024 è nelle sue fasi più calde, con accordi e trattative che si stanno intensificando in vista dell'inizio del campionato (si parte il 19 agosto) e della chiusura dei trasferimenti (1° settembre alle ore 20:00). Prima di scoprire quali sono stati tutti i colpi ufficiali nel tabellone del calciomercato di Serie A 2023 durante l'estate, ecco una panoramica su quanto è stato speso e incassato per gli acquisti e le cessioni dai nostri club:

SPESA TRASFERIMENTI

CALCIOMERCATO SERIE A INCASSI TRASFERIMENTI

CALCIOMERCATO SERIE A 571,14 mln € 759,34 mln € 131 giocatori acquistati dal 1° luglio 355 giocatori ceduti dal 1° luglio Dati trasferimenti aggiornati al 7 agosto

Sono diversi gli ultimi colpi di mercato in entrata per le squadre di Serie A. Il Napoli ha trovato il sostituto di Kim, il brasiliano Natan che arriva dal Red Bull Bragantino per 12 milioni; la Lazio ha messo le mani sullo svincolato Kamada, che nello scacchiere di Sarri dovrebbe sostituire Milinkvoci.Savic; l'Inter ha il suo portiere titolare, Sommer dal Bayern Monaco per 6 milioni, in attesa di ufficializzare anche Samardzic dall'Udinese (affare da 16 milioni); infine il Milan sembra non volersi più fermare ed ha ufficializzato anche l'ottavo acquisto di questa campagna estiva, Yunus Musah dal Valencia, costato 20 milioni di euro.

Durante questa sessione di calciomercato abbiamo assistito anche a diversi trasferimenti in uscita, specie dei big del nostro campionato: hanno fatto le valigie Sandro Tonali (dal Milan al Newcastle per 64 milioni), André Onana (dall'Inter al Manchester United per 52,50 milioni), Min-jae Kim (dal Napoli al Bayern Monaco per 50 milioni) Milinkovic-Savic (dalla Lazio all'Al-Hilal per 40 milioni). La cessione più fruttuosa, però, è stata quella di Rasmus Hojlund, ormai ex Atalanta, approdato al Manchester United per 75 milioni di euro.

Tabellone calciomercato Serie A 2023 2024: tutti gli acquisti ufficiali e le cessioni delle squadre

Vediamo adesso quali sono stati gli acquisti e le cessioni ufficiali dei club di Serie A, con le operazioni del tabellone del calciomercato 2023 2024 aggiornate al 7 agosto.

ACQUISTI E CESSIONI ATALANTA

ACQUISTI ATALANTA

(totale spesa 38,50 mln €) El Bilal Touré

attaccante dall'Almeria per 28,00 mln € Mitchel Bakker

terzino sinistro dal Bayer Leverkusen per 10,00 mln € Vanja Vlahovic

centravanti dal Partizan per 500 mila € Michel Adopo

centrocampista dal Torino SVINCOLATO Sead Kolasinac

terzino sinistro dal Marsiglia SVINCOLATO CESSIONI ATALANTA

(totale incassi 118,50 mln €) Rasmus Hojlund

attaccante al Manchester United per 75,00 mln € Jeremie Boga

attaccante al Nizza per 18,00 mln € Matteo Pessina

centrocampista al Monza per 12,00 mln € Ruslan Malinovsky

centrocampista al Marsiglia per 10,00 mln € Sam Lammers

attaccante ai Rangers per 3,50 mln € Giorgio Cittadini

difensore al Monza in PRESTITO Marco Sportiello , Simone Muratore ,

Khadim Ndiaye

SVINCOLATI

ACQUISTI E CESSIONI BOLOGNA

ACQUISTI BOLOGNA

(totale spesa 18,50 mln €) Sam Beukema

difensore centrale dall'AZ Alkmaar per 9,00 mln € Stefan Posch

terzino destro dall'Hoffenheim per 5,00 mln € Nikola Moro

centrocampista dalla Dinamo Mosca per 2,50 mln € Oussama El Azzouzi

centrocamnpista dall'Union SG per 2,00 mln € CESSIONI BOLOGNA

(totale incassi 3,00 mln €) Denso Kasius

terzino destro all'AZ Alkmaar per 3,00 mln € Ebenezer Annan

terzino sinistro al Novi Pazar PRESTITO Lorenzo De Silvestri , Roberto Soriano ,

Gary Medel , Nicola Sansone ,

Francesco Bardi , Matteo Angeli

SVINCOLATI Andrea Cambiaso ,

Georgios Kyriakopoulos

FINE PRESTITI

ACQUISTI E CESSIONI CAGLIARI

ACQUISTI CAGLIARI

(totale spesa 9,00 mln €) Ibrahim Sulemana

centrocampista dall'Hellas Verona per 4,00 mln € Tommaso Augello

terzino sinistro dalla Sampdoria per 2,00 mln € Alessandro Di Pardo

terzino destro dalla Juve Next Gen per 1,10 mln € Eldor Shomurodov

attaccante dalla Roma PRESTITO per 1,00 mln € Simone Scuffet

portiere dal Cluj per 800 mila € Christian Travaglini

terzino sinistro dall'Olbia per 100 mila € CESSIONI CAGLIARI

(totale incassi 11,60 mln €) Raoul Bellanova

terzino destro al Torino per 7,00 mln € Alessio Cragno

portiere al Monza per 3,60 mln € Sebastian Walukiewicz

difensore all'Empoli per 1,00 mln € Nik Prelec

attaccante al WSG Tirol PRESTITO Vincenzo Millico

attaccante SVINCOLATO

ACQUISTI E CESSIONI EMPOLI

ACQUISTI EMPOLI

(totale spesa 6,20 mln €) Sebastiano Luperto

difensore dal Napoli per 2,50 mln € Emmanuel Gyasi

attaccante dallo Spezia per 2,00 mln € Sebastian Walukiewicz

difensore dal Cagliari per 1,00 mln € Filippo Ranocchia

centrocampista dalla Juventus PRESTITO per 500 mila € Samuele Angori

terzino sinistro dal Perugia per 200 mila € Alberto Grassi

centrocampista dal Parma SVINCOLATO Francesco Caputo

attaccante dalla Sampdoria RISCATTATO Daniel Maldini

attaccante dal Milan PRESTITO CESSIONI EMPOLI

(totale incassi 50,50 mln €) Guglielmo Vicario

portiere al Tottenham per 20,00 mln € Kristjan Asllani

centrocampista all'Inter per 10,00 mln € Fabiano Parisi

terzino sinistro alla Fiorentina per 10,00 mln € Nedim Bajrami

centrocampista al Sassuolo per 6,00 mln € Filippo Bandinelli

centrocampista allo Spezia per 2,50 mln € Andrea La Mantia

attaccante alla SPAL per 1,00 mln € Leo Stulac

centrocampista al Palermo per 1,00 mln € Mattia Destro , Samir Ujkani

SVINCOLATI Emanuel Vignato , Jean-Daniel Akpa Akpro ,

Marko Pjaca , Sam Lammers ,

Nicolò Cambiaghi , Martín Satriano

FINE PRESTITI

ACQUISTI E CESSIONI FIORENTINA

ACQUISTI FIORENTINA

(totale spesa 15,50 mln €) Fiabiano Parisi

terzino sinistro dall'Empoli per 10,00 mln € Gino Infantino

centrocampista dal Rosario Central per 3,50 mln € Arthur Melo

centrocampista dalla Juventus PRESTITO per 2,00 mln e Abdelhamid Sabiri

centrocampista dalla Sampdoria FINE PRESTITO CESSIONI FIORENTINA

(totale incassi 34,20 mln €) Igor

difensore al Brighton per 17,00 mln € Youssef Maleh

difensore al Lecce per 5,50 mln € Aleksa Terzic

terzino sinistro al Salisburgo per 5,50 mln € Szymon Zurkowski

difensore allo Spezia per 3,20 mln € Jacob Rasmussen

difensore al Brondby per 3,00 mln € Lorenzo Venuti , Riccardo Saponara ,

Salvatore Sirigu

SVINCOLATI

ACQUISTI E CESSIONI FROSINONE

ACQUISTI FROSINONE

(totale spesa 4,40 mln €) Marco Brescianini

difensore dal Milan per 4,90 mln € Abdou Harroui

centrocampista dal Sassuolo per 2,50 mln € Riccardo Marchizza

terzino sinistro dal Sassuolo per 1,50 mln € Gennaro Borrelli

attaccante dal Pescara per 300 mila € Simone Romagnoli

difensore dal Lecce per 100 mila € Marvin Cuni

attaccante dal Bayern Monaco Riserve SVINCOLATO Luca Mazzitelli

centrocampista dal Monza RISCATTATO Stefano Turati

portiere dal Sassuolo PRESTITO Giorgi Kvernadze

attaccante dal Kolkheti Poti PRESTITO CESSIONI FROSINONE

(totale incassi 10,00 mln €) Daniel Boloca

difensore al Sassuolo per 10,00 mln € Samuele Mulattieri, Stefano Turati,

Gianluca Frabotta, Luca Ravanelli

FINE PRESTITO Alexander Satariano , Luca Matarese ,

Marcus Rohdén , Giuseppe Marcianò ,

Michele Volpe

SVINCOLATI

ACQUISTI E CESSIONI GENOA

ACQUISTI GENOA

(totale spesa 26,50 mln €) Mateo Retegui

attaccante dal Tigre per 12,00 mln € Radu Dragusin

difensore dalla Juventus per 5,50 mln € Josep Martínez

portiere dal Lipsia per 3,50 mln € George Puscas

attaccante dal Reading per 3,00 mln € Mattia Aramu

centrocampista dal Venezia per 2.50 mln € Nicola Leali , Aarón Martín ,

Kevin Strootman , Daniele Sommariva

SVINCOLTI CESSIONI GENOA

(totale incassi 2,80 mln €) Yayah Kallon

attaccante all'Hellas Verona per 2,80 mln € Lennart Czyborra , Patrizio Masini ,

Aleksander Buksa , Alessandro Marcandalli ,

Daniel Fossati

PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI INTER

ACQUISTI INTER

(totale spesa 32,50 mln €) Kristjan Asllani

centrocampista dall'Empoli per 10,00 mln € Yann Aurel Bisseck

difensore dall'Aarhus per 7,00 mln € Davide Frattesi

centrocampista dal Sassuolo per 6,00 mln €

(+ 27,00 mln € nel 2024) Yann Sommer

portiere dal Bayern Monaco per 6,00 mnl € Francesco Acerbi

difensore dalla Lazio per 3,50 mln € Marcus Thuram

attaccante dal Bor. M'gladbach SVINCOLATO CESSIONI INTER

(totale incassi 108,25 mln €) André Onana

portiere al Manchester United per 52,50 mln € Andrea Pinamonti

attaccante al Sassuolo per 20,00 mln € Marcelo Brozovic

centrocampista all'Al-Nassr per 18,00 mln € Samuele Mulattieri

attaccante al Sassuolo per 6,00 mln € Lorenzo Pirola

difensore alla Salernitana per 5,00 mln € Facundo Colidio

attaccante al River Plate per 4,50 mln € Darian Males

centrocampista al Young Boys per 2,00 mln € Andi Hoti

difensore al Magdeburgo per 250 mila € Roberto Gagliardini , Milan Skriniar ,

Edin Dzeko

SVINCOLATI Romelu Lukaku

FINE RESTITO

ACQUISTI E CESSIONI JUVENTUS

ACQUISTI JUVENTUS

(totale spesa 77,60 mln €) Moise Kean

attaccante dall'Everton per 30,00 mln € Manuel Locatelli

centrocampista dal Sassuolo per 30,00 mln € Timothy Weah

attaccante dal Lille per 11,30 mln € Arkadiusz Milik

attaccante dal Marsiglia per 6,30 mln € CESSIONI JUVENTUS

(totale incassi 38,00 mln €) Dejan Kulusevski

attaccante al Tottenham per 30,00 mln € Radu Dragusin

difensore al Genoa per 5,50 mln € Arthur Melo

centrocampista alla Fiorentina PRESTITO per 2,00 mln € Filippo Ranocchia

centrocampista all'Empoli PRESTITO per 500 mila € Angel Di Maria , Juan Cuadrado

SVINCOLATI Leandro Paredes

FINE PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI LAZIO

ACQUISTI LAZIO

(totale spesa 23,96 mln €) Taty Castellanos

attaccante dal New York City per 15 mln € Matteo Cancellieri

attaccante dall'Hellas Verona per 7,96 mln € Diego González

attaccante dal Celaya per 1,00 mln € Daichi Kamada

centrocampista dall'Eintracht Francoforte SVINCOLATO CESSIONI LAZIO

(totale incassi 46,00 mln €) Sergej Milinković-Savić

centrocampista all'Al-Hilal per 40,00 mln € Francesco Acerbi

difensore all'Inter per 3,50 mln € Gonzalo Escalante

difensore al Cádice per 2,50 mln € Luka Romero , Riza Durmisi ,

Emanuele Cicerelli

SVINCOLATI

ACQUISTI E CESSIONI LECCE

ACQUISTI LECCE

(totale spesa 13,59 mln €) Youssef Maleh

difensore dalla Fiorentina per 5,50 mln € Wladimiro Falcone

portiere dalla Sampdoria per 4,00 mln € Marin Pongracic

difensore dal Wolfsburg per 2,00 mln € Ylber Ramadani

centrocampista dall'Aberdeen per 1,20 mln € Hamza Rafia

centrocampista dal Pescara per 600 mila € Patrick Dorgu

terzino sinistro dal Nordsjaelland per 200 mila € Zinedin Smajlovic

difensore dal Täby FK per 85 mila € Lorenzo Venuti

terzino destro dalla Fiorentina SVINCOLATO Pontus Almqvist

attaccante dal Rostov PRESTITO CESSIONI LECCE

(totale incassi 600 mila €) Tommaso Cassandro

terzino destro al Como per 500 mila € Simone Romagnoli

difensore al Frosinone per 100 mila € Lorenzo Colombo , Gianluca Frabotta ,

Samuel Umtiti

FINE PRESTITI

ACQUISTI E CESSIONI MILAN

ACQUISTI MILAN

(totale spesa 109,00 mln €) Yunus Musah

centrocampista dal Valencia per 20,00 mln € Samuel Chukwueze

attaccante dal Villareal per 20,00 mln € Christian Pulisic

centrocampista dal Chelsea per 20,00 mln € Tijjani Reijnders

centrocampista dall'AZ Alkmaar per 19,00 mln € Ruben Loftus-Cheek

centrocampista dal Chelsea per 16,00 mln € Noah Okafor

attaccante dal Salisburgo per 14,00 mln € Marco Sportiello

portiere SVINCOLATO Luka Romero

attaccante SVINCOLATO CESSIONI MILAN

(totale incassi 68,90 mln €) Sandro Tonali

centrocampista al Newcastle per 64,00 mln € Marco Brescianini

difensore al Frosinone per 4,90 mln € Daniel Maldini

attaccante all'Empoli PRESTITO Ciprian Tatarusanu

portiere SVINCOLATO Brahim Díaz , Tiemoué Bakayoko ,

Aster Vranckx , Sergiño Dest

FINE PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI MONZA

ACQUISTI MONZA

(totale spesa 41,00 mln €) Matteo Pessina

centrocampista dall'Atalanta per 12,00 mln € Andrea Petagna

attaccante dal Napoli per 10,00 mln € Gianluca Caprari

attaccante dall'Hellas Verona per 7,50 mln € Pablo Marí

difensore dall'Arsenal per 4,90 mln € Alessio Cragno

portiere dal Cagliari per 3,60 mln € Armando Izzo

difensore dal Torino per 3,00 mln € Roberto Gagliardini

centrocampista dall'Inter SVINCOLATO Valentín Carboni

centrocampista dall'Inter PRESTITO Giorgio Cittadini

difensore dall'Atalanta PRESTITO CESSIONI MONZA

(totale incassi 0 mln €) Stefano Sensi, Filippo Ranocchia,

Marlon, Gabriele Ferrarini,

Nicolò Rovella

FINE PRESTITO Christian Gytkjaer

attaccante al Venezia SVINCOLATO

ACQUISTI E CESSIONI NAPOLI

ACQUISTI NAPOLI

(totale spesa 57,00 mln €) Giacomo Raspadori

attaccante dal Sassuolo per 26,00 mln € Natan Bernardo de Souza

difensore dal Red Bul Bragantino per 12,00 mln € Giovanni Simeone

attaccante dall'Hellas Verona per 12,00 mln € Elia Caprile

portiere dal Bari per 7,00 mln € CESSIONI NAPOLI

(totale incassi 62,50 mln €) Min-jae Kim

difensore al Bayern Monaco per 50,00 mln € Andrea Petagna

attaccante al Monza per 10,00 mln € Sebastiano Luperto

difensore all'Empoli per 2,50 mln € Tanguy Ndombélé , Bartosz Bereszynski ,

Pierluigi Gollini

FINE PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI ROMA

ACQUISTI ROMA

(totale spesa 0 mln €) Houssem Aouar

centrocampista dal Lione SVINCOLATO Evan Ndicka

difensore dall'Eintracht Francoforte SVINCOLATO Diego Llorente

difensore dal Leeds PRESTITO Rasmus Kristensen

terzino destro dal Leeds PRESTITO CESSIONI ROMA

(totale incassi 70,50 mln €) Roger Ibanez

difensore all'Al Ahli per 30,00 mln € Justin Kluivert

attaccante al Bournemouth per 11,20 mln € Benjamin Tahirovic

centrocampista all'Ajax per 7,50 mln € Cristian Volpato

attaccante al Sassuolo per 7,50 mln € Carles Pérez

attaccante al Celta de Vigo per 5,20 mln € Bryan Reynolds

terzino destro al Westerloo per 3,5 mln € Filippo Missori

terzino destro al Sassuolo per 2,50 mln € Gonzalo Villar

centrocampista al Granada per 1,80 mln € Eldor Shomurodov

attaccante al Cagliari PRESTITO per 1,00 mln € Ruben Providence

attaccante al TSV Hartberg per 300 mila € Ebrima Darboe

centrocampista al LASK PRESTITO Matias Vina

terzino sinistro al Sassuolo PRESTITO William Bianda , Ante Coric

SVINCOLATI Georginio Wijnaldum , Mady Camara

FINE PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI SALERNITANA

ACQUISTI SALERNITANA

(totale spesa 17,50 mln €) Boulaye Dia

attaccante dal Villarreal per 12,00 mln € Lorenzo Pirola

difensore dall'Inter per 5,00 mln € Antonio Candreva

centrocampista dalla Sampdoria per 500 mila € CESSIONI SALERNITANA

(totale incassi 0 mln €) Tonny Vilhena, Krzysztof Piatek,

Hans Nicolussi Caviglia, William Troost-Ekong,

Domen Crnigoj

FINE PRESTITO

ACQUISTI E CESSIONI SASSUOLO

ACQUISTI SASSUOLO

(totale spesa 52,00 mln €) Andrea Pinamonti

attaccante dall'Inter per 20,00 mln € Daniel Boloca

difensore dal Frosinone per 10,00 mln € Cristian Volpato

attaccante dalla Roma per 7,50 mln € Nedim Bajrami

centrocampista dall'Empoli per 6,00 mln € Samuele Mulattieri

attaccante dall'Inter per 6,00 mln € Filippo Missori

terzino destro dalla Roma per 2,50 mln € Alessio Cragno

portiere dal Monza PRESTITO Mattia Viti

difensore dal Nizza PRESTITO CESSIONI SASSUOLO

(totale incassi 102,72 mln €) Manuel Locatelli

centrocampista alla Juventus per 30,00 mln € Giacomo Raspadori

attaccante al Napoli per 26,00 mln € Hamed Junior Traorè

centrocampista al Bournemouth per 25,62 mln € Davide Frattesi

centrocampista all'Inter per 6,00 mln € (altri 27,00 mln € nel 2024) Rogerio

terzino destro al Wolfsburg per 5,50 mln € Mert Muldur

terzino destro al Fernerbahce per2,80 mln € Kaan Ayhan

difensore al Galatasaray per 2,80 mln € Abdou Harroui

centrocampista al Frosinone per 2,50 mln € Riccardo Marchizza

terzino sinistro al Frosinone per 1,50 mln €

ACQUISTI E CESSIONI TORINO

ACQUISTI TORINO

(totale spesa 27,50 mln €) Ivan Ilic

centrocampista dall'Hellas Verona per 15,70 mln € Raoul Bellanova

terzino destro dal Cagliari per 7,00 mln € Adrien Tameze

centrocampista dall'Hellas Verona per 2,80 mln € Nemanja Radonjic

attaccante dal Marsiglia per 1,70 mln € Kevin Haveri

terzino sinistro dal Rimini per 300 mila € Mihai Popa

portiere dal Voluntari SVINCOLATO CESSIONI TORINO

(totale incassi 3,65 mln €) Armando Izzo

difensore al Monza per 3,00 mln € Magnus Warming

attaccante al Brann per 650 mila € Michel Adopo

centrocampista all'Atalanta SVINCOLATO

ACQUISTI E CESSIONI UDINESE

ACQUISTI UDINESE

(totale spesa 12,80 mln €) Brenner

attaccante dal Cincinnati per 10,00 mln € Etienne Camara

centrocampista dall'Huddersfield per 2,00 mln € Lorenzo Lucca

attaccante dal Pisa per 800 mila € IN PRESTITO Jordan Zemura , Oier Zarraga ,

Domingos Quina

SVINCOLATI CESSIONI UDINESE

(totale incassi 8,80 mln €) Rodrigo Becão

difensore al Fenerbahce per 8,30 mln € Filip Benkovic

difensore al Trabzonspor per 500 mila € IN PRESTITO Roberto Pereyra , Ilija Nestorovski ,

Marvin Zeegelaar

SVINCOLATI

ACQUISTI E CESSIONI HELLAS VERONA

ACQUISTI HELLAS VERONA

(totale spesa 6,50 mln €) Yayah Kallon

attaccante dal Genoa per 2,80 mln € Ondrej Duda

centrocampista dal Colonia per 2,70 mln € Jayden Braaf

attaccante dal B. Dortmund per 1,00 mln € Jordi Mboula

attaccante dal Mallorca SVINCOLATO CESSIONI HELLAS VERONA

(totale incassi 49,96 mln €) Ivan Ilic

centrocampista al Torino per 15,70 mln € Giovanni Simeone

attaccante al Napoli per 12,00 mln € Matteo Cancellieri

attaccante alla Lazio per 7,96 mln € Gianluca Caprari

attaccante al Monza per 7,50 mln € Ibrahim Sulemana

centrocampista al Cagliari per 4,00 mln € Adrien Tameze

centrocampista al Torino per 2,80 mln €

Tutti i dati sui trasferimenti dei giocatori, con i relativi costi e incassi, sono stati ripresi dal sito esperto di dati, statistiche e fatti del calciomercato www.transfermarkt.it.

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2023 2024: la classifica LIVE delle squadre che hanno speso di più e quelle che hanno speso di meno per gli acquisti

La top 5 dei club che hanno speso di più durante il calciomercato estivo della Serie A 2023 (ultimo aggiornamento 7 agosto):

SQUADRA SPESA Milan 109,00 mln € Juventus 77,60 mln € Napoli 57,00 mln € Sassuolo 52,00 mln € Monza 41,00 mln €

La top 5 delle squadre che hanno speso di meno durante il calciomercato estivo della Serie A 2023 (ultimo aggiornamento 7 agosto):

SQUADRA SPESA Roma 0 mln € Frosinone 4,40 mln € Empoli 6,20 mln € Hellas Verona 6,50 mln € Cagliari 9,00 mln €

Tabellone calciomercato estivo Serie A 2023 2024: la classifica LIVE delle squadre che hanno incassato di più e quelle che hanno incassato dalle cessioni

La top 5 dei club che hanno incassato di più durante il calciomercato della Serie A 2023 (ultimo aggiornamento 7 agosto):

SQUADRA INCASSI Atalanta 118,50 mln € Inter 108,25 mln € Sassuolo 102,72 mln € Roma 70,50 mln € Milan 68,90 mln €

La top 5 delle squadre che hanno incassato di meno durante il calciomercato della Serie A 2023 (ultimo aggiornamento 7 agosto):