Calciomercato Cagliari: trattativa in chiusura per il difensore centrale dell’AZ

Il calciomercato del Cagliari sta per prendere una strada importante, che vede la possibilità di portare un difensore agli ordini di Ranieri. Il difensore centrale era la priorità del Cagliari fin da inizio calciomercato, salvo poi complicarsi in tutti i nomi accostati alla squadra sarda. Questa nuova trattativa sembra invece potersi concludere a breve.

Il nome vicino al Cagliari per la difesa

Nuovo obiettivo per la difesa del Cagliari in questo momento di calciomercato. Si tratta di Pantelīs Chatzīdiakos, giocatore classe '97 greco, di proprietà dell'AZ Alkmaar. Già una partita da titolare in campionato, il difensore è nel giro della Nazionale, e lo si è visto in campo contro la Lazio e il West Ham in Conference League. Si lavora per l'operazione a titolo definitivo: il giocatore è vicino al sì, nelle prossime ore attesi sviluppi importanti, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito. Per Ranieri si tratterebbe di un rinforzo importante e atteso da inizio calciomercato, in un ruolo delicato come quello del difensore centrale.