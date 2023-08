Calciomercato Cagliari e Genoa: in due sulla stessa punta, ma non è Colombo

In questo momento di calciomercato estivo sia Genoa che Cagliari piombano entrambe sullo stesso attaccante. Il Genoa per completare la rosa offensiva nel miglior modo possibile e il Cagliari sempre alla ricerca del sostituto di Lapadula. Vedemo le novità.

Genoa e Cagliari sullo stesso attaccante

Cagliari e Genoa sono entrambe interessate ad Andrea Petagna, dopo essersi “incrociate” anche per Colombo, come riporta calciomercato.com. Alberto Gilardino ha chiesto espressamente alla società di fornirgli un vice-Retegui, andando a sostituire in organico quel Massimo Coda che in Serie A non fornisce opportune garanzie al tecnico e che dunque appare destinato all'addio. Sondato a lungo, ma senza successo, il milanista Lorenzo Colombo ora l'obiettivo si sarebbe spostato su un'altra vecchia conoscenza rossonera. Secondo Sky Sport Colombo potrebbe finire in prestito al Monza con i brianzoli che a quel punto darebbero il via libera proprio ad Andrea Petagna. Sul 28enne triestino come detto puntano forte Genoa e Cagliari, con un piccolo vantaggio da parte del Genoa che già trattava il giocatore. Conterà tanto anche la volontà dell'attaccante. Il Cagliari attende per poter poi sferrare la mossa giusta, a meno che non stia procedendo già in segreto per superare il Genoa.