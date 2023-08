Calciomercato Cagliari: due giocatori a sorpresa tolti dal mercato, ecco chi sono

Il Cagliari in questo calciomercato fin dall'inizio della sessione era alla ricerca di un difensore, diversi i profili accostati e qualche pedina è anche arrivata. Ma alla fine il profilo seguito probabilmente era in casa e ora mister Ranieri se ne è convinto, togliendolo dalla lista delle cessioni. Non solo lui, stessa sorte tocca anche a un centrocampista dai piedi buoni.

I nomi che verranno tolti dal mercato per il Cagliari

Un’estate dove potevano lasciare Cagliari di giorno in giorno, ma fin’ora sono ancora ad Asseminello con i colori rossoblù addosso e più carichi che mai, come riporta il sito Cagliarinews24.com. Parliamo di Edoardo Goldaniga e Nicolas Viola dati per partenti dopo la promozione in Serie A ma, ad oggi, ancora confermati da Claudio Ranieri. Il tecnico crede nella loro esperienza e professionalità, nelle loro qualità e doti calcistiche che nel corso della stagione saranno certamente utili alla causa. Per questo il loro futuro sarà ancora legato al Cagliari e in qualche modo da protagonisti.